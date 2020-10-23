Отдельные кабинки и ящики: как будут голосовать больные на выборах в Киеве
Соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности на участках во время местных выборов во многом будет зависеть от самих избирателей. Если они признаются в том, что имеют симптомы ОРВИ или простуды, то будут голосовать в отдельных кабинках.
О дополнительных мерах безопасности на участках рассказали в КГГА. По словам руководителя аппарата администрации и председателя городского координационного центра Дмитрия Загуменного, дополнительные кабинки и избирательные урны на участках уже обустроили.
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Все участки должны быть обеспечены дезинфекторами, а члены комиссий – масками. Для этого из бюджета выделили 1 миллион 300 тысяч гривен.
Надежда на честность
По словам чиновника, перед входом в участок каждый избиратель пройдет опрос, имеет ли он симптомы ОРВИ. Если человек даст утвердительный ответ, его отправят в кабинку, где будут голосовать больные. То же самое будет происходить в случае обнаружения у избирателя температуры тела более 37,2 градуса.
Как проголосовать безопасно
Кроме обязательного прихода на участок в защитной маске или респираторе, для безопасности избирателей чиновники призывают:
- по возможности не брать с собой детей;
- пользоваться собственной ручкой;
- соблюдать социальную дистанцию;
- проводить на участке как можно меньше времени.