Соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности на участках во время местных выборов во многом будет зависеть от самих избирателей. Если они признаются в том, что имеют симптомы ОРВИ или простуды, то будут голосовать в отдельных кабинках.

О дополнительных мерах безопасности на участках рассказали в КГГА. По словам руководителя аппарата администрации и председателя городского координационного центра Дмитрия Загуменного, дополнительные кабинки и избирательные урны на участках уже обустроили.

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Все участки должны быть обеспечены дезинфекторами, а члены комиссий – масками. Для этого из бюджета выделили 1 миллион 300 тысяч гривен.

Надежда на честность

По словам чиновника, перед входом в участок каждый избиратель пройдет опрос, имеет ли он симптомы ОРВИ. Если человек даст утвердительный ответ, его отправят в кабинку, где будут голосовать больные. То же самое будет происходить в случае обнаружения у избирателя температуры тела более 37,2 градуса.

Как проголосовать безопасно

Кроме обязательного прихода на участок в защитной маске или респираторе, для безопасности избирателей чиновники призывают:

по возможности не брать с собой детей;

пользоваться собственной ручкой;

соблюдать социальную дистанцию;

проводить на участке как можно меньше времени.

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Важно! Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года. В ЦИК уже заявили о том, что считать бюллетени будут долго, поскольку члены комиссий будут действовать по новому алгоритму, который ввели из-за COVID-19. Кроме этого, в день выборов состоится всеукраинский опрос, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Украинцам предложат ответить на 5 дополнительных вопросов.