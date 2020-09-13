Відразу після парламентських виборів імовірність місцевих виборів сильно зросла. Але важливою умовою їхнього проведення є законні підстави. І від цього залежить дата виборів.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Експерт зауважує: дострокові місцеві вибори політично вигідні правлячій партії "Слуга народу". Але підставою для проведення може бути тільки зміна законодавства. І від цього залежить дата проведення.

Юридично коректно провести дострокові місцеві вибори можливо, тільки змінивши законодавство – ввівши нові норми повноважень органів місцевого самоврядування. На цій підставі змінити терміни проведення кампанії. Не в окремих містах або районах, а по всій Україні,

– зазначає Фесенко.

Політолог не виключає, що є плани провести вибори в листопаді 2019 року. За умови, що зміни до законодавства будуть прийняті в жовтні. Після чого приймається постанова про дострокові вибори. Але, наголошує Володимир Фесенко, якщо вноситимуться зміни до Конституції, то тоді в листопаді провести вибори неможливо. Зміни до Конституції вносяться протягом двох сесій. Тобто, вибори пройдуть не раніше квітня 2020 року.

Коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори? Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року.



Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади. Голова офісу президента Андрій Богдан нещодавно заявив, що реформу децентралізації необхідно закінчити. Тоді можна говорити про проведення дострокових місцевих виборів.



Ідею про дострокові місцеві вибори не підтримує партія "Голос". На їхню думку, потрібно стежити за роботою нового парламенту і потім приймати рішення. Інші політсили поки не висловили своїх поглядів.



Результати парламентських виборів / Інфографіка 24 каналу