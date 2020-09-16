Голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що на місцевих виборах можуть виникнути серйозні проблеми з результатами голосування. Проблема саме у бюлетені, який затвердили у ЦВК.

Олексій Кошель в ефірі 24 каналу пояснив, що бюлетень занадто складний для виборця. Це може призвести до серйозних проблем.

Зверніть увагу Як виглядатиме виборчий бюлетень з відкритими списками: фото

"Одна з проблем – надзвичайно складний бюлетень. Наші законодавці з усіх форм виборчих бюлетенів вибрали, на мою думку, найгіршу і найскладнішу", – сказав голова КВУ.

За його словами, багато виборців "ламатимуть голови", як заповнити складний бюлетень, а не кого обрати.

Ми прогнозуємо серйозні проблеми. Десятки відсотків людей, може бути 20-30%, можуть заплутатись через складний бюлетень і неправильно проголосувати,

– пояснив Кошель.

Саме через це Кошель радить аналізувати та цікавитись виборчою кампанією. Це допоможе більше зрозуміти всі нюанси та правильно проголосувати.

Як виглядатиме бюлетень

Місцеві вибори у 2020 році відбудуться за новими правилами. Вони закріплені у Виборчому кодексі України. Зокрема, виборці "великих громад" зможуть проголосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата від неї. Такі зміни призвели й до іншого вигляду бюлетеня.



Макет бюлетеня / Фото "Чесно"

У бюлетені зазначать повні назви місцевих організацій партій з порядковими номерами. Праворуч від назви буде розміщено порожній квадрат для позначки голосу. Варто зазначити, що порядкові номери, прізвища та ініціали всіх кандидатів у депутати від цієї партії будуть розміщені під назвою.

Вкінці бюлетеня буде вказано такий текст: "Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати". Праворуч від нього – прямокутник зі знаком "№" та вільним полем. Там виборець повинен вписати номер кандидата.

Довідка. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Як відомо, результати виборів оприлюднять не пізніше, ніж 9 листопада. Вибори поки не відбудуться лише на тимчасово окупованих територіях.

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