Місцеві вибори вже на старті. Попри світову економічну кризу українські політики не шкодують грошей на рекламні кампанії і активно починають "засівати" свої території. Цього сезону політична гречка видозмінилась, а от мода на "нові обличчя" залишилась.

Про те, як виглядає передвиборча кампанія у час пандемії – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

Важливо В Україні бракує мільярда на місцеві вибори

Цього року у трендах не гречка, а маски, рукавчики та допомога лікарням. Багато хто з політиків працюють через благодійні фонди.

"Виборець може бути матеріально стимульований через цю допомогу, і голосуватиме не через свої погляди, а тому що йому надали цю допомогу. Але проблема ширша – це нівелювання засад виборчого процесу, змагання не програм, не досвіду, не харизми, а змагання гаманця", – наголосив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

Децентралізація і пандемія змінили запит

І якщо коронавірус трохи підняв рейтинги певних чиновників, то іменними лавками та шматками асфальту від депутатів українські виборці вже ситі. За словами експерта, зараз люди це все отримали завдяки децентралізації. Тобто те, на чому можна було вигравати вибори колись – втратило актуальність.

"Запит змінився. Вже не хочеться, щоб дорогу клали, вже хочеться комфортнішого життя в місті в цілому. А це передбачає якіснішу медицину, якісніші послуги ЖКГ, просто комфортне перебування на місці. Пересування – вже не просто наявність маршрутки, а наявність комфортної маршрутки", – пояснив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Дивіться відео про українських політиків, які "готуються" до місцевих виборів

Партії змінюють назви

Готуються і юридично. Кожна друга партія хоч раз за своє існування змінювала назву.



"У 2019 і 2020 роках 56 партій змінили свою назву, тобто під місцеві вибори створюються нові нові політичні проєкти. Тут є різні випадки. Найпростіше – це оновитися, освіжитися, взяти популярне слово. З іншого боку відбуваються зміни назви і коли змінюються так звані власники", – зазначила координаторка руху

"Чесно" Віта Думанська.

Тож, за новою назвою може ховатися "старе" обличчя. Та й перед тим, як повірити йому – перевірте свого кандидата на авторитетних ресурсах громадських організацій. І довіряйте лише авторитетним соцопитуванням.

Що відомо про місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні таки планують провести восени 2020 року, незважаючи на спалах коронавірусу. Проте, як зазначив глава уряду Денис Шмигаль, усе залежатиме від епідеміологічної ситуації і не виключено, що голосування можуть перенести.