У ЦВК розповіли, що станом на 11 вересня близько 100 тисяч українців змінили адресу для голосування на місцевих виборах 2020. Майже 20% виборців подали заяву щодо зміни місця голосування в останній день, коли це було можливо.

Так, з 1 липня по 10 вересня 98 тисяч 286 виборців змінили місце голосування. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

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На опрацюванні ЦВК залишились ще близько 2 тисячі заяв. Понад 41 тисяча українців змінили виборчу адресу в онлайн-режимі.

Де найбільше українців змінили місце голосування:

Київська область – 23 тисячі;

Київ – 15 тисяч;

Одеська область – 9 тисяч;

Львівська область – 7 тисяч.

Зауважимо, що місце голосування можна було змінити до 10 вересня. Як зазначили у ЦВК, в останній день зміни адреси, послугою скористались майже 20 тисяч українців, тобто 19% від загальної кількості.

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