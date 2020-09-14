Місцеві вибори на Донбасі можуть провести у березні, – ЦВК
Місцеві вибори у деяких громадах Донбасу можуть відбутись у березні 2021 року. Однак тільки в тих регіонах, де неможливо буде організувати вибори у жовтні.
Коли можуть відбутись вибори на Донбасі
Вибори можна проводити двічі на рік: у жовтні та березні. Про це заявив голова Центрвиборчкому Олег Діденко, інформує пресслужба ЦВК.
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Ми плануємо в майбутньому звертатись до відповідних військово-цивільних адміністрацій щодо безпекової ситуації на цих територіях. Як тільки будуть необхідні умови – вибори будуть призначені,
– наголосив голова Центрвиборчкому.
Діденко додав, що зупинити виборчий процес у судовому порядку вже неможливо. Скасувати вибори можна лише в разі введення в Україні або окремих місцевостях надзвичайного чи воєнного стану.
Місцеві вибори на Донбасі: що відомо
- 8 серпня Центрвиборчком вирішив, що у жовтні 2020 року місцеві вибори не можна проводити у 10 громадах Донбасу.
- Зокрема, у деяких громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районах Донецької області та у Сєверодонецькому і Щастинському районах Луганської області.
- Такі рішення прийняли на основі висновків Донецької та Луганської ОДА.
Яка ситуація з виборами окупованому Донбасі
- Відповідно до постанови Верховної Ради про місцеві вибори у 2020 році, провести їх на окупованих територіях, поки там йде війна, неможливо.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак переконує, що не будуть вносити жодних змін до постанови щодо окупованих територій.
- Росія вимагає, аби спочатку на Донбасі відбулись місцеві вибори, а потім нібито окупанти повернуть контроль над кордоном Україні.
- Проте Україна наголошує, що спочатку потрібно повернути контроль над територіями. Тільки після того на Донбасі можна провести демократичні вибори.