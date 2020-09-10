На пандемії коронавірусу піаряться не тільки світові політики. Вітчизняні чиновники також не втрачають можливостей показати, як вони рятують людей. Адже вже восени вони будуть змагатися на місцевих виборах. Волевиявлення переносити не планують, принаймні, так кажуть у владі. Не завадить навіть скорочене фінансування у бюджеті.

Про те, як готуються до боротьби за крісла місцеві еліти – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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У Верховній раді обіцяють, що місцеві вибори проведуть 25 жовтня 2020 року. Щоправда, парламент має оголосити про волевиявлення до середини липня. Але майбутні учасники перегонів вже почали заробляти собі бали: і дострокове пом'якшення карантину у Черкасах, і прохання відкрити для киян метрополітен, – це інвестиції у майбутні вибори, кажуть експерти.

Спочатку рятували здоров'я людей, підтримуючи виконання карантинних заходів, а тепер очолюють народний гнів. Центральна влада втратила ініціативу, від цього виграє місцева еліта.

Той момент, яким вони могли скористатися, вони упустили. І тепер всі негативи, які пов'язані з карантинними заходами, з відсутністю системи компенсаторних механізмів для місцевого бізнесу, для аграріїв, – все це вдарить по рейтингу на виборах,

– вважає політолог Олег Саакян.

Експерти зазначають, що цьогоріч буде конкуренція брендів. Рівень підтримки і проблем сьогодні інший, та й образ "Слуг народу" став розмитим. На місцях проєкти асоціюватимуть з конкретними тамтешніми лідерами і це підвищує конкуренцію.

"Коли Україна голосувала за Зеленського, вона підтримувала "Слугу народу" як партію Зеленського. На місцях буде партія Атрошенка, Садового, Кернеса, Труханова, Кличка і так далі – це все конкуренція і це такі самі бренди", – пояснив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Що відомо про місцеві вибори 2020?Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня 2020 року. У "Слузі народу" та в Раді сподіваються, що до цього часу Україна вийде з карантину.



На місцевих виборах обиратимуть голів і депутатів рад більшості населених пунктів України, а також депутатів обласних рад. На організацію місцевих виборів виділили 1 мільярд гривень.

Які є виклики для держави

Але з рахунків провладну партію ніхто не списує, адже ситуація може радикально змінитись під тиском проблем. А другий етап боротьби на владу на місцях залежатиме від подолання наслідків карантину.

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Серйозним викликом для держави нині є і саме проведення місцевих виборів. Центральна виборча комісія вже надіслала листа профільному комітету парламенту, назвавши щонайменше одинадцять проблем.

Та ж невизначеність із епідеміологічною ситуацією. Необхідність вжиття додаткових заходів, захисту, якщо будуть вибори проводитись в умовах карантину. Та необхідність фінансування цих заходів,

– зауважив голова ЦВК Олег Діденко.

Також й значний ризик з фінансуванням виборів загалом, адже змінами до держбюджету, видатки скоротили. Крім того, може датися взнаки незавершена адмінтериторіальна реформа – майже одразу після чергових виборів можуть оголосити проведення позачергових. До того ж на осінь в Європі, зокрема, в Україні очікують на другу хвилю пандемії.