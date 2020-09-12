На пандемии коронавируса пиарятся не только мировые политики. Отечественные чиновники также не теряют возможностей показать, как они спасают людей. Ведь уже осенью они будут соревноваться на местных выборах. Волеизъявление переносить не планируют, по крайней мере, так говорят власти. Не помешает даже сокращенное финансирование в бюджете.

О том, как готовятся к борьбе за кресла местные элиты – читайте в материале журналистов 24 канала.

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В Верховной Раде обещают, что местные выборы проведут 25 октября 2020 года. Правда, парламент должен объявить о волеизъявлении до середины июля. Но будущие участники гонки уже начали зарабатывать себе баллы: и досрочное смягчение карантина в Черкассах, и просьба открыть для киевлян метрополитен – это инвестиции в будущие выборы, говорят эксперты.

Сначала спасали здоровье людей, поддерживая выполнение карантинных мероприятий, а теперь возглавляют народный гнев. Центральная власть потеряла инициативу, от этого выиграет местная элита.

Тот момент, которым они могли воспользоваться, они упустили. И теперь все негативы, связанные с карантинными мероприятиями, с отсутствием системы компенсаторных механизмов для местного бизнеса, для аграриев – все это ударит по рейтингу на выборах,

– считает политолог Олег Саакян.

Эксперты отмечают, что в этом году будет конкуренция брендов. Уровень поддержки и проблем сегодня другой, и образ "Слуг народа" стал размытым. На местах проекты ассоциировать с конкретными местными лидерами и это повышает конкуренцию.

"Когда Украина голосовала за Зеленского, она поддерживала "слуг народа" как партию Зеленского. На местах будет партия Атрошенко, Садового, Кернеса, Труханова, Кличко и так далее – это все конкуренция и это такие же бренды", – пояснил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Что известно о местных выборах 2020?Местные выборы в Украине намечены на 25 октября 2020 года. В "Слуге народа" и в Раде надеются, что к этому времени Украина выйдет из карантина.



На местных выборах будут избирать глав и депутатов советов в большинстве населенных пунктов Украины, а также депутатов областных советов. На организацию местных выборов выделили 1 миллиард гривен.

Какие вызовы для государства

Но со счетов провластную партию никто не списывает, ведь ситуация может радикально измениться под давлением проблем. А второй этап борьбы на власть на местах будет зависеть от преодоления последствий карантина.

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Серьезным вызовом для государства сегодня является и само проведение местных выборов. Центральная избирательная комиссия уже направила письмо профильному комитету парламента, назвав по меньшей мере одиннадцать проблем.

Та же неопределенность с эпидемиологической ситуацией. Необходимости принятия дополнительных мер, защиты, если будут выборы проводиться в условиях карантина. И необходимость финансирования этих мероприятий,

– отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Также и значительный риск с финансированием выборов в целом, ведь изменениями в госбюджет, расходы сократили. Кроме того, может дать о себе знать незавершенная админтерриториальная реформа – почти сразу после очередных выборов могут объявить проведение внеочередных. К тому же на осень в Европе, в частности в Украине, ожидают вторую волну пандемии.