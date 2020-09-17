Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що віддати свій голос на місцевих виборах – це конституційне право людини. Тому українці, які захворіли на COVID-19, зможуть проголосувати вдома.

Кількість хворих на коронавірус українців зростає. Не зважаючи на це, 28 жовтня пройдуть місцеві вибори. Уряд ухвалив рішення, за яким українці на самоізоляції також зможуть проголосувати. Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив на брифінгу.

Читайте також Місцеві вибори в часи пандемії: які карантинні заходи діятимуть на дільницях

Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії. Якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці (23 жовтня – 24 канал) в переддень голосування, і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома у зв'язку з хворобою,

– розповів міністр.

Після того, як на дільниці розглянуть заяву, до людини, яка перебуває на самоізоляції, додому приїдуть члени виборчої комісії. Так хворий зможе проголосувати вдома. Звичайно, члени комісії приїдуть в засобах захисту, щоб протидіяти зараженню.

Важливо! Станом на 17 вересня в Україні зафіксовано понад 166 тисяч заражених. Одужали 73 913 українців, померли – 3 400.

Основні дати місцевих виборів в Україні в 2020 році:

Місцеві вибори в Україні: календар / Інфографіка 24 каналу