Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что отдать свой голос на местных выборах – это конституционное право человека. Поэтому украинцы, которые заболели COVID-19, смогут проголосовать дома.

Количество больных коронавирусом украинцев растет. Несмотря на это, 28 октября пройдут местные выборы. Правительство приняло решение, по которому украинцы на самоизоляции также смогут проголосовать. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге.

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Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы (23 октября – 24 канал) за день до голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать на дому в связи с болезнью,

– рассказал министр.

После того, как на участке рассмотрят заявление, к человеку, который находится на самоизоляции, домой приедут члены избирательной комиссии. Так больной сможет проголосовать дома. Конечно, члены комиссии приедут в средствах защиты, чтобы противодействовать заражению.

Важно! По состоянию на 17 сентября в Украине зафиксированы более 166 тысяч зараженных. Выздоровели 73 913 украинцев, умерли – 3 400.

Основные даты местных выборов в Украине в 2020 году:



Местные выборы в Украине: календарь / Инфографика 24 канала