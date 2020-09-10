Через зміни виборчого законодавства та епідемію коронавірусу місцеві вибори в Україні відбудуться у складних умовах. У ЦВК наголошують, що основою має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу.

Місцеві вибори в Україні у 2020 році відбуватимуться у складних умовах, зазначив член ЦВК Андрій Гевко, інформує пресслужба комісії.

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Він наголосив, що вперше вибори проходитимуть за новим виборчим законодавством. Окрім того, додає певних труднощів й епідемія COVID-19, через яку в державі все ще діє карантин.

За його словами, за таких умов складнощі виникатимуть з

організацією голосування;

підрахунком голосів дільничними виборчими комісіями;

встановленням підсумків голосування територіальними виборчими комісіями.

За такої ситуації ключовою і базовою річчю має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу. Саме на встановлення довіри налаштовуватиме всіх субʼєктів ЦВК,

– наголосив Андрій Гевко.

Та додав, що навіть за складної епідеміологічної ситуації Центральна виборча комісія спільно з Кабінетом Міністрів, Міністерством охорони здоровʼя докладе зусиль та вживатиме необхідних заходів, щоб місцеві вибори відбулися безпечно.

Зверніть увагу! М ісцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно Рада проголосувала, а президент підписав зміни до виборчого законодавства.

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