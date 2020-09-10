Місцеві вибори проходитимуть у складних умовах, – ЦВК
Через зміни виборчого законодавства та епідемію коронавірусу місцеві вибори в Україні відбудуться у складних умовах. У ЦВК наголошують, що основою має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу.
Місцеві вибори в Україні у 2020 році відбуватимуться у складних умовах, зазначив член ЦВК Андрій Гевко, інформує пресслужба комісії.
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Він наголосив, що вперше вибори проходитимуть за новим виборчим законодавством. Окрім того, додає певних труднощів й епідемія COVID-19, через яку в державі все ще діє карантин.
За його словами, за таких умов складнощі виникатимуть з
- організацією голосування;
- підрахунком голосів дільничними виборчими комісіями;
- встановленням підсумків голосування територіальними виборчими комісіями.
За такої ситуації ключовою і базовою річчю має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу. Саме на встановлення довіри налаштовуватиме всіх субʼєктів ЦВК,
– наголосив Андрій Гевко.
Та додав, що навіть за складної епідеміологічної ситуації Центральна виборча комісія спільно з Кабінетом Міністрів, Міністерством охорони здоровʼя докладе зусиль та вживатиме необхідних заходів, щоб місцеві вибори відбулися безпечно.
Нагадаємо, нещодавно Рада проголосувала, а президент підписав зміни до виборчого законодавства.
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Що вони передбачають
- ЦВК надається право у формі пілотного проєкту чи експерименту впроваджувати машинне голосування, електронний підрахунок голосів.
- Пропорційна система виборів з відкритими партійними списками кандидатів у депутати застосовується в містах з кількістю виборців від 10 тисяч людей. Раніше поріг становив понад 90 тисяч людей.
- У сільські, селищні й міські голови можна йти самовисуванцем.
- Кандидати, які наберуть понад 25% від виборчої квоти голосів свого округу, увійдуть до складу ради. Долю решти кандидатів та мандатів вирішуватиме партія, якщо вона пройшла 5% бар'єр.
- На членів виборчих комісій не поширюється дія законодавства з питань запобігання корупції.
- Змінами передбачені грошові застави на всіх рівнях виборів, зокрема й на рівні сільських рад.
- Змінено форму бюлетеня (виборець зможе вибрати когось із кандидатів).