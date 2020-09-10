Центрвиборчком та МВС вже почали підготовку до місцевих виборів, що відбудуться в Україні 25 жовтня. Разом з експертами правоохоронці та представники ЦВК спробували проаналізувати перші порушення та скоординувати спільну роботу.

Про зустріч правоохоронців, представників громадянської мережі ОПОРА та Офісу Президента інформує пресслужба МВС. Там додають: зібрання відбулося за ініціативи очільника відомства Арсена Авакова та глави ЦВК Олега Діденка.

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Про що говорили учасники:

Керівниця громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає, що одним з важливих пунктів внесення змін до виборчого кодексу – має стати скорочення терміну тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Наразі така охорона має забезпечуватися протягом 8 днів.

У цьому немає жодного сенсу, адже фактично поліція охоронятиме пусті приміщення для голосування. Що зовсім невиправдано, з точки зору затрат ресурсів поліції, а, отже, держави,

– переконана вона.

Також, за її словами, уточнення потребує стаття Виборчого кодексу в частині надання недостовірних відомостей до Державного реєстру виборців. За її словами, зараз нести за це відповідальність може паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію.

"Ми ж говоримо, що таку саму відповідальність має нести і сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості. Наприклад, вказав, що живе у Затоці, а насправді – в Ірпені, і передав свої персональні дані, щоб там за нього кинули бюлетень. Право голосу – конституційне, тому повинно захищатись від спроб незаконного втручання та зловживань", – додала Айвазовська.

При цьому, такі випадки, хоч і поодинокі, вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що ці речі потребують відповідного реагування правоохоронців з метою превенції.

Ми не повинні допустити, щоб порушення стали масовими чи могли повпливати на демократичне волевиявлення українців. МВС готове забезпечити правопорядок в частині виборчого законодавства за найвищими стандартами,

– наголосив він.

Відповідні зміни до Виборчого кодексу запропонують на розгляд народних депутатів вже 25 серпня – під час засідання позачергової сесії Верховної Ради.