Українці обиратимуть обласних, міських та селищних чиновників. Однак за 3 місяці до перегонів депутати змінили правила. Результати нововведень відчують і кандидати, і виборці. Що зміниться – читайте далі.

Верховна рада внесла зміни до виборчого кодексу, якими скасувала мажоритарну складову. Відтепер балотуватись у депутати або на посаду міського чи селищного голови, де виборців понад 10 тисяч, можливо лише під "партійним крилом", повідомляє 24 канал.

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Політолог Олександр Солонтай зауважив, що вигідними такі зміни є лише для парій, які "хочуть проникнути глибоко, роздати свою франшизу, свій бренд".

Експерти запевнили, що нові правила сприятимуть розвитку партійних осередків. Однак міські голови, за їх словами, підкорятимуться партійній владі, а не народу, який їх обирав.

"Тепер виборець здебільшого впливатиме лише на партію, яка пройде, а хто від цієї партії буде першим в прохідній частині і хто стане депутатом – далі визначатимуть партійні боси переважно в закритих партійних офісах", – сказав нардеп від партії "Голос" Роман Лозинський.

► Що змінилося для кандидатів

"Кандидат у невеликому містечку міг планувати, що висуватиметься сам, а тепер йому доведеться шукати партію і домовлятися з ними, щоб вони взяли його в список і висунули на певному окрузі", – пояснив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

► Що змінилося для виборців

Змінився також бюлетень. Раніше треба було поставити галочки за партію та кандидата, а тепер поруч із галочкою за партію треба буде вписати номер кандидата від неї.

Вперше на місцевих виборах зможуть голосувати переселенці та трудові мігранти. Для цього треба буде підтвердити місце проживання або роботи.

"Слуги народу" бачать переваги у цих змінах

Мажоритарна система залишається у тих населених пунктах, де виборців менше, ніж 10 тисяч. Там кандидати зможуть балотуватися як від партії, так і самовисуванцями. В монобільшості переконані, що нові правила змусять кандидатів працювати якісніше.

"Для самих кандидатів важлива річ – цей крок перестрибування в середину списку. Ми розуміємо, що доведеться дуже потужно попрацювати, щоб піднятися у своєму виборчому списку", – зазначив нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.

Також для кандидатів на місцевих виборах зменшили суму застави. Однак платитимуть тепер усі. Раніше заставу мали вносити лише ті, хто балотується на обласному та національному рівні.

Раніше на мера Києва було приблизно 4 мільйони гривень застави. На мера Львова – понад мільйон. Тепер ці цифри ми ділимо на 9,

– ствердив Лозинський.