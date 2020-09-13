В Україні йде підготовка до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня. ЦВК напрацьовує кілька сценаріїв, як провести день виборів. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що онлайн-голосування не варіант для України, адже організувати все технічно якісно неможливо за такий короткий період часу.

Підготовку до виборів та можливість провести їх у форматі онлайн прокоментував глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Підготовка ЦВК

За його словами, Центральна виборча комісія наразі напрацьовує кілька сценарії, як проводити день виборів. Для цього враховують різні варіанти можливої ситуації з епідемією коронавірусу.

Якщо буде серйозний карантин, то будуть заходи, спрямовані на соціальну дистанцію,

– зазначив Корнієнко.

Та додав, що у такому випадку будуть чималі черги на вулиці.

Чи можливе онлайн-голосування

Наразі вибори онлайн в Україні провести неможливо – немає механізмів якісного захисту даних.

Неможливо якісно і швидко зараз організувати онлайн-вибори з гарантією того, що це буде саме ваш голос,

– наголосив глава партії.

Корнієнко зазначив, що це питання потребує подальшого опрацювання.

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