Місцеві вибори 25 жовтня пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком. Відтак у спеціальне віконце доведеться вписувати номер кандидата.

Зразок нового бюлетеня, за яким українці голосуватимуть вже 25 жовтня, опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Качура.

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Заступник голови профільного комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура також повідомив, що комітет затвердив зміни до виборчого кодексу.

Яким буде новий бюлетень

Тепер в бюлетені на місцевих виборах необхідно вказати не тільки партію, якій громадянин симпатизує, але й поруч в трафарет внести номер того чи іншого кандидата від цієї політсили. Таким чином очікується, що в місцевих радах виявляться політики з найбільш високим рівнем довіри.



Зразок бюлетеня для місцевих виборів 2020 / Зображення з телеграм-каналу Олександра Качури

Що відомо про новий Виборчий кодекс