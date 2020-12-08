Найбільшу кількість мерів обласних центрів за підсумками місцевих виборів-2020 делегувала партія "Пропозиція". Швидкома зроблений проєкт "вистрілив" і дозволив зберегти роботу міським головам Дніпра, Житомира, Миколаєва та Кропивницького, а також утерти носа декому з недоброзичливців.

Одним з тріумфаторів місцевих виборів-2020 стала партія "Пропозиція", яка презентувала себе як політсила без ідеології та лідерів, але найбільші звитяги здобула саме завдяки харизмі окремих свої членів. Про інші парадокси партійного будівництва в сучасній Україні читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Читайте також "Поховаю вас усіх": Філатов емоційно звернувся до Коломойського після виборів

Створення та сон

Партія "Пропозиція" народилася наприкінці 2014 року у Києві під назвою "Нова європейська Україна". Більшу частину свого існування вона перебувала у летаргічному сні та чекала на слушний момент для активації.

Нагода настала навесні 2020 року, коли мер Дніпра Борис Філатов та його побратим Геннадій Корбан предметно почали перейматися питанням переобрання. Для цього було придбано партію-"порожняк", а для її наповнення змістом залучено відомого політтехнолога Сергія Гайдая, який колись придумав "Громадський актив Києва" та допоміг на колінці склепаному "Народному фронту" перемогти на виборах-2014. Також Гайдай доклав руку до створення попереднього проєкту Корбана і Філатова – партії "УКРОП", з якої обох виставили через інтриги їх колишнього працедавця – олігарха Ігоря Коломойського.

Київ – місце народження політсили / Фото пресслужби партії "Пропозиція"

Результатом мозкового штурму Гайдая та його команди стала "Пропозиція" – доволі складна назва з грою слів та асоціацією з мудрою латинкою (префікс PRO мав створити стійку прив'язку до терміну "професіоналізм"). Партійну айдентику було обрано підкреслено технократичну, кольори – синій, сірий, металевий сріблястий і малиновий (останній факт дав критикам привід говорити, що ідея оформлення запозичена з російських медичних сайтів, а саме розмаїття кольорів – лише варіації на тему російського триколору).

На розробку ідеології часу не лишилось й було запропоновано подумати про неї згодом, а поки що обмежитись нейтральним терміном "центризм". Номінальним керманичем партії став Андрій Пильченко, підлеглий Філатова у Дніпровський міськраді, який раніше займався "УКРОПом".

Читайте також Дніпровські чиновники таємно "узгоджують" питання з Корбаном

Головним завданням було стати тою самою "партією мерів", про яку активно говорили різноманітні політичні експерти протягом року. Спочатку таким проєктом мала стати спільна партія мерів Одеси та Харкова. Це об'єднання певний час активно цікавило Філатова, він навіть робив селфі з Трухановим і Кернесом. Але з часом союз колишніх симпатиків Януковича відійшов у тінь – і прийшов час "Пропозиції".

Дебют

19 червня 2020 року відбулася презентація нової політсили. Хедлайнером шоу був Борис Філатов. Також учасниками події стали його менш харизматичні колеги-мери: Олександр Сєнкевич з Миколаєва, Сергій Сухомлин з Житомира, Андрій Райкович з Кропивницького, Андрій Дяченко з Каховки і відсторонений очільник Чернівців Олексій Каспрук.

Філатов вів переговори і з мерами Києва та Львова, але ні Андрія Садового, ні Віталія Кличка пропозиція скандального мера Дніпра не зацікавила.

Втеча Анатолія Бондаренка – найбільший фейл партійного будівництва / Фото фейсбук мера Черкас

За два тижні партія провела ще одну презентації – з'їзд у Києві. На ньому до політсили влився мер Черкас Анатолій Бондаренко, який навесні прославився своєю заочною сваркою з Володимиром Зеленським. На конфронтації з президентом і було побудовано весь захід. Оратори кілька разів вказали на те, що центральна влада не чує регіони, ба більше – не є фаховою й не може допомогти, на відміну від професіоналів на місцях. Тих самих – з "Пропозиції".

Народ розчарований в новій владі... Неможливо відосиками вирішити інституційні проблеми. Також як і Генпрокурор не може вирішити проблему інфраструктури, –

Борис Філатов, 3 липня 2020 року, з'їзд "Пропозиції" у Києві.

Захід проходив у конгрес центрі "Парковий", де зазвичай відбуваються партійні зустрічі "Слуги народу" та власне Зеленського. Тому місце було підібрано дуже вдало. Втім, "прилетіло" молодій та амбітній політсилі зовсім не від президента, а від давнього знайомого – Ігоря Коломойського.

Війна з Коломойським

Олігарх також готував під місцеві вибори свої політичні проєкти. Флагманом стала партія "За Майбутнє" з фронтменом Ігорем Палицею. Давній бізнесовий партнер Коломойського вже 30 липня 2020 року разом з затвердженим членом головної ради "Пропозиції" Анатолієм Бондаренком дав пресконференцію, де оголосив про гучний політичний трансфер.

Я не знаю, що йому запропонували – гроші, телеефіри... Наші черкаські колеги кажуть, що йому запропонували в майбутніх можливих дострокових виборах якісь місця у парламенті, якусь квоту... Але це його рішення", –

Борис Філатов про демарш Бондаренка, якого він називає "Толіком".

Після цього риторика Філатова змінилася – він припинив активно "мочити" президента й перейшов на Коломойського. Саме він став головною мішенню дописів мера Дніпра у соцмережах.

Проти олігарха почалася справжня інформаційна війна – із сюжетами на ТБ, "вкидами" у ЗМІ, публічними сварками, диверсіями у соцмережах та фейковими рекламними плакатами. Коломойський у боргу не лишився й відповів тим самим.

Мер Умані Олександр Цебрій намагається стати кандидатом на виборах-2020 від "Пропозиції" / Фото пресслужби партії "Пропозиція"

Вибори-2020

Крім війни з Коломойським "Пропозиція" вела й звичайну рекламну кампанію. Політтехнологи партії проаналізували успіх Зеленського у 2019-му та зробили акцент на соцмережах. Не забували й про білборди – їх було чимало по всій Україні. Також у Дніпровській міськраді було створено фракцію політсили. До неї увійшли люди Філатова та Корбана.

Мер Сєнкевич у 2020 році клявся на біблії та виголошував промову майже на "броньовику" / Фото пресслужби партії "Пропозиція"

На всеукраїнській арені "Пропозиція" намагалася донести до всіх, що вона – партія ідеологічна, яка відстоює цінності місцевого самоврядування.

У нас немає того, що нас роз'єднує. А навпаки – є лише те, що об'єднує. В нас немає одного лідера, це не партія лідерського типу, –

мер Житомира Сергій Сухомлин в інтерв'ю 24 каналу.

Натомість вийшло навпаки. "Пропозиція" трималась зовсім не на світоглядних моментах, а на лідерах. Саме вони забезпечили успіх – і собі, і партії.

За підсумками місцевих виборів-2020 "Пропозиція" має мерів у 4-х обласних центрах: Філатов переміг у Дніпрі, Сухомлин – у Житомирі, Райкович – у Кропивницькому та Сєнкевич – у Миколаєві. Також лідери забезпечили успіх партії на виборах до відповідних міськрад.

До теми Офіційні результати місцевих виборів 2020 року: хто переміг

Крім вікторій у 4-х обласних центрах, “Пропозиція” перемогла на виборах 16 голів громад, делегувала 218 депутатів міськрад, 35 депутатів обласних рад, 96 депутатів районних рад та 230 депутатів сільських та селищних рад.

Борис Філатов голосує – зрозуміло, за кого саме / Фото пресслужби партії "Пропозиція"

Нові виклики

"Пропозиція" рапортує про перемогу на виборах-2020 та власне представництво у 14-ти областях України. Натомість експерти вважають, що далекоглядні висновки робити зарано.

Партія є доволі умовним об'єднанням з досить різним баченням буквально на все, крім того, що необхідно вийти з-під контролю Києва. Сам Філатов вважає "Пропозицію" політсилою з горизонтальним принципом управління, де кожен відповідає за себе і формуватиме більшість та політичні союзи на свій розсуд без огляду на інших.

Така позиція лишає чимало варіантів для маневру, дещо нагадує анархо-синдикалізм і вказує на слабкість цього союзу.

Сам Філатов після перемоги у 2-му турі виборів мера Дніпра написав на фейсбуці великий емоційний пост, в якому перейшов на риторику 1990-х і пообіцяв "закопати" всіх недоброзичливців, а також натякнув, що це не кінець проєкту – "Пропозиція" планує існувати й надалі й хоче спробувати сили на наступних парламентських виборах.

Програма

Побудова державних інститутів з нуля за принципом "знизу вгору". Основою для цього є місцеве самоврядування. Його партійці хочуть виокремити в самостійну гілку влади. Ідеологія та політичні погляди – вторинні, головне – професіоналізм.

"Пропозиція" не ділить українців на "правих" і "лівих", "лібералів" та "соціал-демократів", "західних" або "східних", "українськомовних" або "російськомовних". "Пропозиція" об'єднує у своїх лавах усіх відповідальних, компетентних і свідомих людей, готових діяти і змінювати країну на краще, –

партія "Пропозиція" сама про себе.

Владу "Пропозиція" хоче віддати громадам, а центральній київській владі лишити лише питання національної стратегії, законів та їх дотримання, безпеки і оборони. Така собі ультрафедералізація.