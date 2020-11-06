Багаторічний очільник ВО "Батьківщина" на Черкащині Анатолій Бондаренко навесні 2020 року став відомим на всю країну через самовільне пом'якшення карантину в місті та прямий конфлікт з президентом України. Влітку він кілька разів змінив політичну орієнтацію, а восени бореться за крісло міського голови на виборах.

В місті на Дніпрі у другому турі чинний мер Черкас змагатиметься з представником "Голосу". Хто такий Анатолій Бондаренко, чому він вирішив кинути виклик президенту, що зі слів Зеленського про "бандита" правда, а ще – скільки політичних сил він поміняв за спекотне літо-2020 – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

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Біографія Анатолія Бондаренка та його політична кар'єра

45-річний Анатолій Бондаренко родом із селища Лисянка Черкаської області. У 1992 – 1994 роках служив у Збройних Силах України в розвідувальній роті спецпризначення.

Вже у зрілому віці заочно навчався в Черкаському державному технологічному університеті на факультеті "Економіки та управління", а також в Уманському національному університеті садівництва на факультеті "Економіки та підприємництва".

Після армії працював на Лисянській будівельно-торговій базі "Будівельні матеріали" товарознавцем (1994 – 1996), в Лисянському районному будинку культури (1996 – 1998). Також був заступником голови Всеукраїнської громадської організації "Ліга української молоді" (2001 – 2002).

Протягом 2002 – 2005 років Бондаренко був головою Лисянської сільради, а в 2005 – 2006 роках очолював Лисянську райадміністрацію.

У 2006 – 2010 роках працював заступником гендиректора аграрної компанії "Нібулон". А протягом 2010 – 2013 років вів підприємницьку діяльність.

На парламентських виборах 2012 року балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини" як мажоритарник по 199 окрузі, але обраний не був.

Вдруге Бондаренко безуспішно балотувався до Верховної Ради у 2014 році як мажоритарник вже по 194 окрузі.

У 2014 – 2015 роках працював помічником-консультантом народного депутата Олексія Рябчина від "Батьківщини".

З листопада 2015 року Бондаренко є міським головою Черкас. Також тричі був обраний депутатом Черкаської обласної ради. З березня 2010 року очолює Черкаську обласну організацію партії ВО "Батьківщина".



Анатолій Бондаренко вже багато років є активним членом "Батьківщини" / Фото "ТСН"

Доходи та декларація Анатолія Бондаренка

Зарплата мера Черкас за 2019 рік склала 1 мільйон 41 тисячу грн. Дохід дружини – майже 1 мільйон 160 тисяч гривень, продано майна на 130 тисяч гривень, державна допомога – 23 тисяч грн. У подружжя відкрито 13 рахунків в "Приватбанку" і один – в Ощадбанку. Суми, які перебувають на рахунках, в декларації не зазначені.

Бондаренко володіє квартирою в Черкасах на 111 квадратних метрів. Також у декларації є новопридбаний у 2019 році житловий будинок з нежитловими приміщеннями, площею 534,1 квадратів, власником якого записаний Бондаренко. Де саме стоїть будинок – не зазначено.

27% власності на нежитлові будівлі в Черкасах площею 389,4 квадратних метрів володіє дружина Бондаренка – Валерія.

Також у мера Черкас чимало земельних ділянок. Земельна ділянка в Черкасах – 936 квадратів, в Лисянці – 458 квадратів – у власності самого Бондаренка. Земельні ділянки в Лисянці, площею 1047 і 1617 квадратів, належить Лисянській селищній раді, а правом користування володіє сам Бондаренко, його дружина і діти. Земельну ділянку в селі Хижинці Черкаської області – 300 кв.м – орендує дружина.

Немає і адреси населеного пункту ще однієї земельної ділянки площею 1312 кв.м., яку орендує дружина Бондаренка Валерія.

Автопарк Бондаренка

Бондаренко – власник двох автівок – ВАЗ і ЗАЗ, 2007 і 2014 року випуску відповідно.

У власності дружини MAZDA 2007 року випуску і Lexus RX350, 2011 року випуску.

Ще один Lexus LX570 записаний на матір Бондаренка – Олену Купріянівну.

У декларації також записані дві автівки Mercedes Benz, придбані у 2018 і 2019 роках. Один, 2018 року придбання записаний на мера, а другий – на Григорія Заїчка.

Що відомо про сім'ю Бондаренка

Дружина Бондаренко Валерія Олександрівна – є співвласницею і керівником ТОВ "Преміум-якість" (Черкаси), яке займається переробкою молока, виробництвом масла та сиру.

Виховують двох доньок Єлизавету і Віолетту та сина Макара.

Брат Бондаренка є заступник голови виконкому Лисянської селищної ради Черкаської області.



Анатолій Бондаренко зі сім'єю / Фото з фейсбук-сторінки Бондаренка

Скандали, пов'язані з Бондаренком

Усі скандали та відкриті кримінальні справи проти Бондаренка були пов’язані з перешкоджанням роботі депутатів Черкаської міськради та з недостовірною інформацією в деклараціях. Правоохоронці вже третій рік перевіряють чиновника за кримінальною статтею "Декларування недостовірної інформації".

Скандали з деклараціями

У 2018 році управління захисту економіки в Черкаській області виявило, що Бондаренко користується джипом Lexus LX 570, 2012 року випуску, який записаний на його матір Олену Бондаренко і відсутній в е-деклараціях посадовця.

За інформацією правоохоронців, Бондаренко їздив на маминому "Лексусі" з липня 2016 року. Проте в е-декларації міського голови за 2016 і 2017 роки цей транспортний засіб не було внесено.

Мер Черкас за роботою / Фото з офіційної сторінки політика на фейсбуці

Щодо матері Бондаренка, то, за даними місцевих ЗМІ, Олена Купріянівна у 2016 році також придбала дві квартири в черкаському житловому комплексі "Сімейний", який належить однопартійцю мера Михайлу Мушієку. Орієнтовна вартість житла становить 2 мільйони гривень. Жінка, за словами її сина, має таксомоторний бізнес, який раніше належав самому Анатолію Бондаренку.

У 2016 році Бондаренко не вказав в електронній декларації швейцарський годинник Zenith, який йому подарували місцеві депутати. 8 серпня 2016 року черкаський мер отримав цінний подарунок у вигляді годинника від групи депутатів близько 10 – 15 осіб, які "скинулись коштами" на сумі 1 тисячу доларів кожний.

Сесія на Чернечій горі

У 2018 році відбулася скандальна "сесія" на Чернечій горі у Каневі. Після цього в прокуратурі відкрили на Бондаренка ще одну справу. Меру Черкас повідомили про підозру в створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міськради.

Слідство встановило, що Бондаренко провів 22 серпня "таємну" сесію міської ради за участі частини депутатів в приміщенні музею імені Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі. При цьому опозиційні депутати, громадськість та журналісти дізналися про проведення засідання вже постфактум. Інформація про проведення засідання з’явилась на сайті мерії о 15:54, тоді ж як сесія мала розпочатися о 15:00.

Аби вручити міському голові Черкас підозру, правоохоронці "ловили" його кілька днів. 3 жовтня, вони прибули до приміщення міськради, однак, у робочий час Бондаренка в кабінеті не застали. Також було встановлено, що від 4 по 22 жовтня мер міста збирався йти у відпустку. Коли ж нарешті Бондаренко приїхав на "Мерседесі" свого брата, працівники прокуратури оточили всі виходи з транспортного засобу.

Улюблений "мерс" Бондаренка

Минулого року цей "Мерседес" став "головним героєм" скандалу довкола Бондаренка. Восени цю машину Бондаренка продали підряднику вдев'ятеро дорожче, ніж купували. Машину 2 жовтня 2019 року у брата міського голови Бондаренка Миколи придбав підприємець Македон Рустамян за 1,4 мільйона гривень. Проданий автомобіль фактично перебував у користуванні мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Саме на цьому "Мерседесі" він влітку минулого року показово возив закохані пари черкаських молодят до місцевого РАЦСу. Також саме в ньому "барикадувався" від вручення підозри місцевими прокурорами роком раніше.

Цікаво, що "покупець" автомобіля Македон Рустамян є одним із підрядників, з яким співпрацювала Черкаська міська рада за роки каденції Анатолія Бондаренка. Зокрема, відповідно до системи "Прозорро" та порталу Spending.gov.ua, у 2017 – 2018 роках Рустамян отримав з місцевого бюджету близько 6 мільйонів грн на ремонт вулиць міста.

Усі відповідні договори були укладені з ним без застосування тендерних процедур. Рустамян зареєструвався підприємцем всього за кілька днів до того, як отримати перший підряд від Черкаської міської ради у 2017 році.

Відповідно до декларації Миколи Бондаренка, у 2018 році автівка була придбана всього за 151 тисячу гривень, що у 9 разів менше за ціну продажу.



Улюблений "Мерседес" мера Черкас Бондаренка / Фото Черкаської міської ради

Ковід-дисидент та борець з київською владою

30 квітня 2020 року Анатолій Бондаренко пафосно кинув центральній владі, що місто в односторонньому порядку відмовляється від карантинних обмежень й не збирається виконувать накази з Києва.

У столиці поведінку мера обласного центру розцінили як зухвалу – його намагались переконати та навіть погрожували. Це зробили офіційно міністр внутрішніх справ Аваков, президент Зеленський та неофіційно – пранкер, який видавав себе за заступника Офісу президента Трофімова.

Бондаренко всім старанно відповідав, не забуваючи нагадувати, що ані президент, ані міністр внутрішніх справ не можуть йому наказувати чи погрожувати. На мера Черкас завели кримінальну справу (мер побачив у цьому політичні репресії), а президент Зеленський нагадав про попередні та назвав Бондаренко "бандитом, з яким не сяде за один стіл".

Я навіть не можу говорити про мера Черкас, я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали, це – право народу... Я думаю, що він себе поводив некоректно, – президент Зеленський

Бондаренко прогнозовано на слова президента образився й позвався на президента до суду з вимогою відшкодування моральної шкоди у розмірі однієї гривні, а ще пообіцяв дати бій й порівняв себе з героїчним кораблем ВМС "Черкаси".

Анатолій Бондаренко кидає виклик президенту – дивіться, як це було:

За короткий час Анатолій Бондаренко став символом антикарантинного протесту та склепав собі доволі потужний політичний капітал. При цьому тоді ж проявилась непослідовність політика. Лише в березні 2020 року він свято вірив у користь карантину, а вже в травні став ковід-дисидентом.

Літні маневри

Історія з протистоянням Бондаренка проти всіх прогнозовано завершилась нічим, а сам мер отримав бажаний піар, який зробив його невразливим для попередніх звинувачень так закидів. Також скандальний мер став бажаною персоною для політичних проєктів, що активізувалися до місцевих виборів-2020.

Бондаренко та Філатов / Фото зі сторінки Бориса Філатова на фейсбуку

Першим пропозицію Анатолію Бондаренку, який неочікувано став політиком всеукраїнського рівня, зробила політична сила мера Дніпра Бориса Філатова та його побратима Геннадія Корбана. Нова партія отримала назву "Пропозиція" та мала амбіції стати "партією мерів" з охопленням по всій Україні.

Бондаренко, який розірвав стосунки з інтертною в 2020 році Юлією Тимошенко, швидко влився до лав проєкту Філатова – Корбана та став одним з облич партії. Проте, ненадовго. За кілька тижнів Анатолій Бондаренко вже агітував за головного ворога "Пропозиції" – партію олігарха Ігоря Коломойського та його бізнесового партнера Ігоря Палиці "За Майбутнє". Саме від цієї партії Бондаренко балотувався у мери Черкас.

Анатолій Бондаренко та колишній регіонал Яценко об'єднуються під егідою партії "За Майбутнє" / Фото пресслужби політсили

Це був найгучніший політичний трейд 2020 року. У ході передвиборчої кампанії Бондаренку довелося співпрацювати разом з тим, проти кого боровся у 2014 році – колишнім регіоналом Антоном Яценко, який відомий за численними корупційними скандалами, "гречкосійством" та політичною нерозбірливістю.

Мер Бондаренко надихає молодь особистим прикладом:

Вибори-2020

25 жовтня 2020 кандидат від партії "За Майбутнє" провів у якості фаворита мерських перегонів у Черкасах. Згідно даних екзитполів, за нього віддали свої голоси 32,66% виборців.

За право скласти конкуренцію Бондаренку у другому турі виборів змагалися два кандидати – претендент від "Слуги народу" Віталій Ільченко (майже 18%) та представник "Голосу" Віктор Євпак (майже 20%).

Представники "Слуги народу" і "Європейської Солідарності" одночасно заявили, що збираються підтримати кандидата в мери від "Голосу" Віктора Євпака.