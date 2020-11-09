Чинний голова Житомира Сергій Сухомлин впевнено переміг на міських виборах-2020 і зберіг за собою посаду. Представник партії "Пропозиція" вже в першому турі подолав заповітний рубіж 50%.

Як Сергій Сухомлин прийшов у велику політику і чому здобув таку високу популярність у Житомирі, незважаючи на скандали і регулярні "перебіжки" з партії в парію, – читайте у статті 24 каналу.

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Біографія

Сергій Сухомлин народився 21 червня 1971 року в місті Радивилів (тоді – Червоноармійськ) на Рівненщині. Проживає у Житомирі. Одружений. З дружиною Cвітланою виховує трьох дітей – сина Андрія та дочок Юлію і Софію.



Святковий настрій: Сергій Сухомлин (у центрі фото) святкує з родиною і друзями Новий рік / Фото із соцмереж

Сухомлин начався у Житомирській СШ №21 (закінчив у 1988-му), потім – у Харківському вищому танковому командному училищі (диплом з відзнакою). Військову службу пройшов у Житомирі. У 2016 році закінчив Університет державної фіскальної служби України за спеціальністю "Фінанси і кредит".

Бізнес і декларація-2019

На початку 2000-х років Сергій Сухомлин працював комерційним директором ТОВ "Технотронік", потім – на посаді комерційного директора і директора ТОВ "Візаж". Коли почав політичну діяльність, то "вийшов" з бізнесу.

У 2019 році Сергій Сухомлин, за даними електронної декларації, заробив на посаді мера Житомира 289 тисяч гривень 62 копійки. Крім зарплати, у мера немає інших доходів. Зате є збереження: готівка – 160 тисяч гривень, 69 тисяч доларів і 6 тисяч євро, на банківському рахунках – 205 тисяч гривень.

Крім того, у власності Сухомлина – три земельних ділянки по 1,2 гектари, цінні папери ЗАТ "Фірма "Альфа" на 106,5 мільйона гривень і автомобіль Audi А8 (2013 рік випуску).



Сергій Сухомлин на стадіоні. Крайній ліворуч – президент Української асоціації футболу Андрій Павелко / Фото із соцмереж

Треба визнати, що особисті статки Сухомлина – дуже скромні, порівняно, наприклад, з мерами інших великих міст України. Навіть проживає він не у власній, а в чужій квартирі, хоч і досить великій (139,87 кв/м).

Але якщо врахувати, які доходи і власність має дружина міського голови Житомира – то за достаток їхньої сім’ї не варто хвилюватися. Світлана Сухомлин є співвласницею п’яти успішних компаній – "Візаж", "Маген-Україна", "Кон Бріо", "Каденція" і "Кінотон". У 2019 році "друга половинка мера" заробила:

886 тисяч 500 гривень – як фізина особа підприємець

122 тисячі 648 гривень – на основному місці роботи в ТОВ "Кон Бріо"

120 тисяч гривень – дивіденди в ТОВ "Візаж"

97 тисяч 738 гривень – як сумісниця в ТОВ "Каденція"

Поїхали! Сергій Сухомлин (у центрі фото) під час велопробігу / Фото із соцмереж

Коротко про компанії, якими Світлана Сухомлин володіє переважно разом із сім’єю Олександра Рабиновича (за інформацією з відкритих джерел, він – однокласник Світлани і Сергія Сухомлин).

ТОВ "Візаж" – виробник металопластикових вікон, має розгалужену мережу дилерів по всій Україні і в періоди активних продажів виробляє 24-25 тисяч вікон щомісяця. ТОВ "Маген-Україна" – управляє фітнес-центром. Три інших ТОВ – "Кінотон", "Кон Бріо" та "Каденція" – працюють пліч-о-пліч: перша компанія управляє кінотеатром "Україна", друга – піцерією "Маріо" у тому ж кінотеатрі, а третя – кав’ярнею, що розташована поруч.

Скандали і чутки

Саме з кінотеатром "Україна" пов’язаний перший публічний скандал із Сухомлином. У 2008 році депутати Житомирської міськради дозволили приватизувати комунальне підприємство кінотеатр "Україна", як пишуть ЗМІ, начебто всупереч законодавству – без проведення аукціону. І його власником став один із депутатів – Сергій Сухомлин від "Нашої України". Тоді ж інший кінотеатр Житомира – "Жовтень", який був конкурентом "України" і теж перебував у комунальній власності, закрили через нерентабельність.

Також Сергію Сухомлину закидають дружбу зі скандально відомим "бурштиновим" нардепом минулого скликання Бориславом Розенблатом.



Сергій Сухомлин і Борислав Розенблат / Фото із соцмереж

Подейкують, що саме завдяки хорошим стосункам з мером сім’я екснардепа придбала за невисоку ціну комунальний готель "Житомир" – його власниками нині є дружина і сестра Борислава Розенблата. А інша фірма цього жіночого бізнес-дуету у 2018 році виграла тендер щодо реконструкції у Житомирі набережної річки Тетерів – лише перша черга замовлених робіт коштує 20,28 мільйона гривень.

Ще один скандал стався із Сергієм Сухомлиним зовсім недавно – буквально за два тижні до дня голосування на місцевих виборах-2020. Тоді на позачергове засідання виконкому Житомирської міськради прийшла група активістів, які виступають проти незаконно збудованої, як вони вважають, АЗС (на проспекті Незалежності). "Гості" зчинили шум і почали перешкоджати роботі виконкому. Вони стверджували, що саме Сухомлин "кришує" АЗС. "Коли міський голова запропонував їм поговорити у кабінеті та зупинити роботу виконкому, люди почали штовхатися, не випускати присутніх. Сухомлин попросив викликали поліцію", – прокоментували інцидент у пресслужбі Житомирської міськради. І підтвердили, що в залі була бійка.



Штовханина у міськраді Житомира за участі мера Сергія Сухомлина (праворуч) / Фото із соцмереж

Варто зазначити, що конфлікт навколо АЗС тягнеться вже майже рік, і нині тривають суди щодо дозвільних документів на будівництво. Чому противники проєкту прийши з’ясовувати стосунки у міськраду саме напередодні виборів? Не виключено, що це був елемент перевиборчої боротьби за посаду мера.

Політика

Протягом кар'єри Сергій Сухомлин йшов на вибори від п'яти партій. Ось його послужний список:

2006-2010 роки – депутат Житомирської міської ради від партії "Наша Україна".

2010-2014 роки – депутат Житомирської обласної ради від "Фронту Змін".

У 2012 році балотувався до Верховної Ради від ВО "Батьківщина" (№101 у списку), але до парламенту не потрапив.



Сергій Сухомлин з друзями під час Євромайдану / Фото із соцмереж

У 2013-2014 роках – активний учасник Революції Гідності. У березні-2014 активісти Житомирського Євромайдану висунули Сухомлина на посаду заступника міського голови. Сесії Житомирської міськради одразу затвердила його на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

15 листопада 2015 року обраний Житомирським міським головою від БПП "Солідарність".

У квітні 2020 року Сухомлин став співзасновником партії "Пропозиція". Своє рішення взяти участь у створенні і розвику "партії мерів" в одному з інтерв’ю пояснив так:

Перша причина – загальноукраїнські партії, які зараз існують, доволі складно сприймають проблеми місцевого самоврядування. Іноді депутатські групи, які заходять від них в ради, починають керуватись не здоровим глуздом, а вказівками з Києва. Мати групу депутатів, які знають проблематику міста, бачать стратегію його розвитку – дуже важливо для будь-якого міського голови.

Друга причина, чому мери хотіли йти від власних політичних сил, як, наприклад, Кличко в Києві, в тому, що близько 40% людей, наприклад, в Житомирі, не хочуть на місцевих виборах голосувати за загальноукраїнські політичні сили. Є втома людей від політики і ці 40% – це запит на місцеву партію. Це доволі велике поле і виборцям потрібно дати можливість обрати тих людей, яких вони можуть бачити на вулицях, з ким можна спілкуватись, а не тих, яких вони бачать тільки на центральних каналах ТБ.

І таке буває! У Житомирі члени виборчої комісії напали на спостерігача: відео



Серйозні погляди: Сергій Сухомлин і Петро Порошенко / Фото 1ZT.ua

У вересні Сухомлин був зареєстрований кандидатом на посаду міського голови Житомира від партії "Пропозиція".

25 жовтня 2020 року на виборах мера Житомира Сухомлин набрав 51,37% голосів і зберіг за собою посаду. Його підтримали 29 185 містян (явка 28,8%).

Перемогла на перегонах до міськради Житомира і партія "Пропозиція", яка набрала 38% і матиме найбільшу фракцію – 12 депутатів.