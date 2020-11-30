Кропивницкий – тихий и спокойный город, где все давно согласовано, а власть разделена между теми, кому надо. Одним из заинтересованных лиц является Андрей Райкович, который возглавляет город с 2015 года, а осенью 2020 года уверенно победил на выборах городского главы.

Андрей Райкович является одним из самых влиятельных бизнесменов Кропивницкого и удобным для всех местных элит персонажем, он долго мечтал о большой политике, но вынужден был довольствоваться позицией мэра провинциального райцентра. Впрочем, новые политические реалии при определенных условиях открывают Райковичу путь на Киев, но у него всегда будет запасной аэродром, где его ценят и упорно выбирают. Почему так произошло – в материале 24 канала.

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Биография Андрея Райковича

Андрей Райкович родился 7 апреля 1956 года в Таллинне. Позже семья переехала на Кировоградщину и осела в городке под названием Долинская. Андрей Райкович пошел обычным путем представителя советской молодежи – работал, служил в армии, окончил технический вуз (Кировоградский институт сельхозмашиностроения, ныне – Центральноукраинский технический университет).

Параллельно работал инженером на Долинской птицефабрике. Как и следовало советскому человеку, Райкович строил карьеру с помощью единственной на то время коммунистической партии. С 1985 по 1986 год молодой специалист был инструктором Долинского райкома. Эта должность открыла ему путь к советской элите – в 30 лет Райкович возглавляет Долинский хлебокомбинат, а в 32 года в его подчинении уже местный птицекомбинат. В 1990 году перед самым развалом СССР 34-летний специалист получает очередное повышение – становится директором Кировоградского птицекомбината.



Андрей Райкович – мэр Кропивницкого времен карантина / Фото с официальной страницы Андрея Райковича в фейсбуке

Колбасный магнат

Смена исторических эпох не застала директора неожиданно, Райкович прекрасно сориентировался в новых реалиях, выгодно приватизировал государственное предприятие и стал его фактическим владельцем. В начале 90-х мясо и колбаса были страшным дефицитом, а человек, который отвечал за этот бизнес и контролировал его – был на вершине. Впрочем, Райкович не останавливался на локальных успехах и хотел лишь "проедать" наследство уже несуществующего государства.

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Под руководством Райковича Кировоградский птицекомбинат быстро превратился из важного, но локального предприятия в регионального лидера рынка. Бизнесмен удачно масштабировал свое дело – взял под контроль другие предприятия, создал разветвленную сеть снабжения, сбыта и дистрибуции, переоборудовал производство по западным образцам, уже в новом тысячелетии продукция фабрик Райковича стала брендом – торговой маркой "Ятрань". В настоящее время "Ятрань" – один из лидеров украинского рынка, а продукцию компании Райковича можно найти практически в любом магазине страны.

Политическая карьера

С конца 90-х годов прошлого века Андрей Райкович активно пытался пробраться в большую политику – фабрикант стал членом "Народной партии" влиятельного тогда Владимира Литвина, последовательно пытался избраться в Верховную Раду 3,4, 5 и 6 созывов, но каждый раз неудачно. В 2006 году Райкович стал депутатом горсовета, а в 2010 году – избирался в облсовет.



Райкович стал мэром в 2015 году благодаря поддержке партии власти / Скриншот

В 2015 году Райкович присоединился к новой партии власти – БПП. По его словам, Райковичу предложил стать мэром тогда еще Кировограда сам президент Порошенко. Формальная принадлежность к БПП (членом партии Порошенко политик не стал) обеспечила Райковичу политическую поддержку и существенно помогла в борьбе с главным конкурентом – кандидатом от бывших "регионалов" Артемом Стрижаковым. В итоге судьбу мэрских выборов-2015 решила разница в 378 голосов.

Мэр Кропивницкого

Андрей Райкович стал мэром, который всех устраивает. Он нашел общий язык с местными элитами, создал для них тепличные условия, избежал крупных скандалов и конфликтов, а потому получил всестороннюю поддержку.



Мэр Райкович в окружении будущих избирателей / Фото с официальной страницы Андрея Райковича в фейсбуке

Конечно, не забывал мэр об интересах собственной бизнес-империи – магазины "Ятрани" появились в городе едва ли не на каждом шагу, иногда – вместо скверов (как тут не провести параллели с Roshen). Богатство мэра росло так, что он иногда даже не успевал все декларировать – только летом Райкович показал Range Rover за 5,8 миллиона гривен, а до того у колбасного магната официально не было машины. Хотя по городу он разъезжал на Mercedes S-класса. Вообще декларация мэра Кропивницкого является настоящей энциклопедией и историей успеха, а ее анализ требует отдельного большого материала.

При первой каденции Райковича в городе была достроена кольцевая дорога с эффектным туннелем-аркой – долгострой еще советских времен.



Транспорт – больная тема для Кропивницкого, но перед выборами дело сдвинулось с почти мертвой точки / Фото с официальной страницы Андрея Райкович в фейсбуке

Согласно подсчетам аналитического портала "Слово и дело", Райкович выполнил 62% своих предвыборных обещаний, а по данным социологического опроса группы "Рейтинг", где вычислялся индекс качества обслуживания и услуг, получил от горожан твердую "Тройку", что позволило ему попасть в топ-10 и обойти Киев, Одессу, Львов и Днепр.

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Впрочем, немало проблем остались нерешенными. За последние годы мэра критиковали за ужасное состояние дорог, игнорирование коммунальных проблем города, медленное обновление подвижного состава местного транспорта, сверхвысокие заработки городских чиновников. Главной же проблемой остается замороженный проект построения мусороперерабатывающего завода.



Анализ предвыборных обещаний мэра Райковича / Инфографика портала "Слово и дело"

Выборы-2020

Впрочем, это ни в коем случае не стало препятствием для переизбрания Андрея Райковича. Он уверенно победил уже в первом туре. За бизнесмена отдали свои голоса 53,53% избирателей. У ближайшего, уже традиционного, преследователя Артема Стрижакова – только 19,88%.



Райкович в Киеве поддерживает мэра Умани Цебрия, осень 2020 года / Фото с официальной страницы Андрея Райкович в фейсбуке

В 2020 году он присоединился к партии другого мэра – днепровского бургомистра Бориса Филатова. "Пропозиция", которая представляет себя как партия мэров и имеет большие планы по дальнейшему развитию, в частности, планирует участвовать в следующих выборах в Верховную Раду.

Возможно, именно тогда и сбудется мечта Андрея Райковича о переезде в Киев и большой политике. Вопрос – будет ли оно ему тогда нужно – остается открытым.