Вибори на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей повинні відбутися лише після того, як окупанти залишать територію України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на телеканалі "Інтер" додавши, що вибори на окупованій території Донбасу можуть відбутися лише за умови звільнення цих районів від РФ.

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Наше з вами завдання, щоб ці вибори відбулись так, як вони мають відбутися. Якщо ми зможемо зробити до 2020 року так, щоб окупант пішов з нашої землі, це й буде той ідеал, про який я сьогодні казав. Наше з вами завдання зробити так, щоб цей час наблизився,

– пояснив глава МЗС.

Разом з тим він додав, що на цих територіях необхідно забезпечити допуск партій та медіа, а також гарантувати безпеку на виборчих дільницях, щоб люди чесно могли обрати тих, хто має представляти їх в місцевих громадах.

Раніше міністр Пристайко заявив, що Україна пропонує провести місцеві вибори включно з територіями Донецької та Луганської областей. Водночас міністр наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО передбачене мінськими угодами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зауважив, що головною умовою для проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу є повне відведення військ ворога. Він також зазначив, що вибори повинні проходити лише в рамках українського законодавства.

Що вже казали у Зеленського про місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.



Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.



Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.