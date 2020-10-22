Кампанія місцевих виборів 25 жовтня відзначається великою кількістю маніпуляцій і правопорушень, зокрема у великих містах. Але у полції запевняють, що вони є готовими забезпечити правопорядок, залишаючись поза політикою.

Яка "брудна гра" йде у містах України напередодні місцевих виборів

Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко. За його словами, цьогорічні вибори є "проблемними", передає Інтерфакс-Україна.

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Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій – дуже багато. Потрібно розуміти, що "найбрудніша гра" йде у великих містах і об'єднаних територіальних громадах – там, де сфери впливу є сильними, там і могутніше кандидати борються за голоси виборців. Не завжди чесним шляхом,

– підкреслив головний поліцейський України.

Він зауважив, для нинішньої виборчої кампанії найбільш типовими порушеннями є:

підкуп виборців,

перешкоджання здійсненню виборчого права,

масова зміна місця проживання.

Як на це відповідають правоохоронці

Клименко наголосив, що поліція перебуває насторожі, тобто припиняє і документує відразу такі моменти.

Про що саме мовиться

Поліцейські вже зафіксували понад 6,5 тисяч заяв щодо правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

Загалом складено майже 1,5 тисячі адмінпротоколів і слідчі відкрили 508 кримінальних проваджень.

Понад 1 500 територіальних виборчих комісій поліція взяла під охорону.

Найближчим часом створять спеціальні групи вибухотехніків і кінологів (є велика ймовірність повідомлень про мінування дільниць).

"На виборах ми задіємо практично весь особовий склад. Плюс буде додано сили – курсанти вищих навчальних закладів системи МВС. Це величезний пласт роботи: більше ніж 30 тисяч ТВК і ДВК будуть під охороною поліції", – підкреслив голова Нацполіції.

Водночас Клименко запевнив, що жодного втручання в процес голосування і підрахунку голосів не буде. Виключно забезпечення охорони громадську безпеку та збереження виборчої документації.

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