Політологи пояснюють, чому Володимиру Зеленському продовжують довіряти, а Ігоря Смешка знову стали більше підтримувати. Також експерти розповіли, чи нові рейтинги вплинуть на місцеві вибори в Україні.

Київський міжнародний інститут соціології опублікував нові рейтинги. Дослідження показали, що українці все ще довіряють президенту Володимиру Зеленському. Він лишається лідером серед політиків. Про це йшлося на сайті 24 каналу.

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Через рік президенства Володимира Зеленського готові підтримати 25,7%. Серед тих, хто визначився зі своїм вибором, підтримка чинного президента ще вища – 37,6% (саме цей показник найближчий до можливих результатів виборів). Нагадаємо, що у квітні минулого року у першому турі за нього віддали голоси 30% виборців.

Рейтинг Зеленського: чому він лишається найвищим

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі для сайту 24 каналу пояснив, що люди розділяють президента та його політичну силу, ставляться до них по-різному.

У Зеленського динаміка краща. Можна навіть говорити, що він збільшив підтримку, якщо дивитись на відсоток тих, хто визначився з вибором, підкреслив Ігор Рейтерович.

Ігор Рейтерович / Фото з його сторінки у Facebook

Останні дослідження показали, що у президента наразі немає конкурента, який би міг з ним позмагатися. Причин тут декілька, наголосив політолог.

По-перше, значною мірою зберігається інерція його виборців. Ті, хто голосував за Зеленського рік назад, ще плекають надії й готові видати йому новий кредит довіри на певний період. Для зневіри минуло замало часу,

– сказав Рейтерович.

Невдачі пояснюють тим, що систему важко зламати, а опозиційні сили заважають це робити й кадрів не вистачає, зауважив експерт.

З ним погоджується політолог Олег Саакян. У коментарі для сайту 24 каналу він сказав, що люди в Зеленському продовжують бачити того самого хлопця з народу, за якого голосували.

Президент не розчарував свого виборця за цей період, підкреслив політолог.

Рейтинг кандидатів у президенти України за даними КМІС / інфографіка 24 каналу

Друга причина високого рейтингу Зеленського – відсутність адекватного опонента, який би мав невисокий антирейтинг.

У соціологічному досліджені разом з Зеленським були представлені політики старої генерації – Порошенко, Тимошенко, Бойко, Медведчук та інші. На їх фоні президент зберігає образ нового обличчя.

Саме на протестній хвилі, яка була спрямована проти цих старих політиків Зеленський отримав перемогу. Тому відповідно вони сприймаються у порівнянні з президентом негативно,

– заявив Олег Саакян.

Політологи сходяться на думці, що виборці, які розчарувались в партії Слуга народу, можуть підтримувати Зеленського. У порівнянні з ним, рівень довіри до цієї політичної сили суттєво знизився.

Олег Саакян / Фото з його сторінки у Facebook

Під час парламентських виборів "слуги" отримали 43% голосів виборців, сьогодні їх підтримують 17%, згідно з результатами соцопитування. Майже 28% серед тих, хто визначився за кого б проголосував.

І хоч Слуга народу лишається на першому місці, тенденція падіння рейтингу партії буде зберігатися,

– переконує Ігор Рейтерович.

Причиною падіння політолог вважає велику кількість скандалів, у які потрапляють "слуги". Він також підкреслив, що серед тих, хто підтримує цю партію на сьогоднішній день є теж велика кількість інертних виборців.

"Вони називають Слугу народу, бо не бачать альтернативи. А частина людей не визнають, що помилились, голосуючи за цю партію", – пояснює Рейтерович.

Третьою причиною збереження рейтингу президента політолог вважає успішну інформаційну підтримку. За все добре в країні відповідає Зеленський. Він приділяє багато уваги саме таким питанням, які з одного боку хвилюють громадян, а з іншого здатні давати результати. Всі прорахунки й скандали не зав’язані безпосередньо на фігурі президента.

Рейтинг Смешка: чому він зріс

Ігор Смешко знову з’явився у списку тих, хто б отримав доволі високу підтримку у виборців. Його партія "Сила і Честь" мала би непогані шанси пройти у Верховну Раду, якби вибори відбулись у квітні 2020 року.

Загальнонаціональний рейтинг партій на початок червня 2020 року / скриншот сайту КМІС

Політолог Олег Саакян пояснив, що насправді нічого надзвичайного у такому рейтингу немає. Смешко займає нішу, якою у свій час користувались Віктор Ющенко та Анатолій Гриценко – це такий собі консервативний, зважений дядько-державник. Він є представником старої політичної еліти, але вважається незаплямованим.

Запит на такого політика завжди присутній в суспільстві, сказав Олег Саакян. З ним погоджується Ігор Рейтерович.

Смешко намагається грати роль альтернативи, не зовсім нового обличчя, але якби професійного й порядного, хоч із специфічним минулим,

– підкреслив політолог.

Також Рейтерович наголошує, що левова частина рейтингу Смешка – це заслуга Дмитра Гордона, який є його промоутером. Журналіст, використовуючи власну інформаційну платформу й перебуваючи на ефірах інших ЗМІ, завжди рекламує Ігоря Смешка. Аудиторія Гордона, це і є 4-6 відсотків, які час від часу з’являються у партії Смешка.

Але як показали вибори, не всі, хто готовий був підтримати Смешка, прийшли на вибори або ж вони таки проголосували за іншого кандидата.

Також шанси повернутися в парламент, якби вибори відбулись у червні, мала б Радикальна партія. А от "Голос" вже міг й не пройти – рейтинг цієї партії може продовжувати падати після рішення Святослава Вакарчука про складання мандату.

Чи впливають ці рейтинги на місцеві вибори

Загальнонаціональні рейтинги дуже сильно будуть відрізнятися від регіональних, переконаний Ігор Рейтерович.

Наприклад, рейтинг Слуги народу в окремих місцях набагато менший, ніж в цілому в Україні. На місцевих виборах цій партії можна й не мріяти про таку беззаперечну перемогу, як це було на парламентських виборах, переконує політолог.

Скоріш за все боротьба буде йти за місця в радах й можливість утворити коаліційну більшість.

Дуже багато регіонів залишаться під контролем опозиційних сил. У великих містах Слуга народу не має реальних конкурентів діючим міським головам,

– сказав Рейтерович.

І якщо влада не буде використовувати адмінресурс – коли не будуть завалювати кримінальними справами й "збивати" тим самим мерів великих міст, "слугам" буде важко отримати перемогу. До слова, ми бачимо багато подібних справ – відкопують старі провадження на міських голів або ж відкривають нові.