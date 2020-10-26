В ОБСЕ считают, что решение не проводить местные выборы в 18 территориальных общинах на Луганщине и Донетчине возле линии фронта, было не слишком прозрачным. Там говорят, что это нарушает права человека.

Чем недовольны в ОБСЕ

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам отметили, что власти лишили возможности в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан в этих регионах. Об этом сообщает 24 канал.

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По мнению экспертов, решение властей не было достаточно прозрачным. Это также отразилось на общественном доверии. Такое мнение высказала руководительница миссии наблюдателей от ОБСЕ Ингибьорг Сольрун Гисладоттир.

Где на Донбассе выборы все же состоялись

В августе 2020 года ЦИК определила список территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести выборы.

Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и удаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводили.

Речь идет о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 общинах Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Как проголосовала Донецкая область на местных выборах: видеосюжет 24 канала



Карта оккупированной территории Украины / Инфографика 24 канала