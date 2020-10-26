В ОБСЄ вважають, що рішення не проводити місцеві вибори у 18 територіальних громадах на Луганщині та Донеччині біля лінії фронту, було не надто прозорим. Там кажуть, що це порушує права людини.

Чим незадоволені в ОБСЄ

У Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів зазначили, що влада позбавила змоги повною мірою забезпечити дотримання прав громадян у цих регіонах. Про це повідомляє 24 канал.

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На думку експертів, рішення влади не було достатньо прозорим. Це також відобразилося на громадській довірі. Таку думку висловила керівниця місії спостерігачів від ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір.

Де на Донбасі вибори все ж відбулися

У серпні 2020 року ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести вибори.

Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори та президента, і парламенту проводили.

Мовиться про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

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Карта окупованої території України / Інфографіка 24 каналу