22 ноября 2020 года общину Николаева ждет 2 тур выборов мэра, в котором будут соревноваться действующий городской глава Александр Сенкевич из партии "Пропозиція", который набрал 39% голосов в первом туре, и Владислав Чайка из партии "ОПЗЖ", занявший 2 место с 29,3% голосов.

ЦИК назначила 2 тур выборов мэра Николаева на 22 ноября 2020 года. До повторного голосования еще есть время, и кандидаты обязательно используют его, чтобы как можно больше "засветиться". Они будут давать избирателям много обещаний, в частности в шести важных сферах жизни горожан, а именно: образование, здравоохранение, дороги, транспорт, ЖКХ, социальная политика. Анализ предвыборных обещаний кандидатов Сенкевича и Чайки – в материале 24 канала.

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Предвыборных программ Александра Сенкевича и Владислава Чайки нет в свободном доступе, но кандидаты на пост мэра и не обязаны их подавать. Зато мы сравнили программы партий, от которых они баллотируются. Именно от позиций этих программ зависят будущие приоритеты политики новоизбранной местной власти.

Что может мэр?

Городская власть не является единоличной, а мэр не принимает решение о благосостоянии города самостоятельно. Впрочем, городской глава все равно имеет существенные полномочия практически во всех сферах жизни общины. Он организовывает работу городского совета, назначает и увольняет руководителей отделов, управлений и коммунальных предприятий, возглавляет исполнительный комитет и местный бюджет.

Подробнее ознакомиться с полномочиями мэра предлагаем на инфографике.



Что может мэр украинского города / Инфографика "Центра совместных действий"

Обещания кандидатов в мэры Николаева

Как видим, полномочия городского главы немалые. Мэр имеет большое влияние на то, насколько комфортным, развитым и инклюзивным будет город. Понимают ли это кандидаты на должность городского главы Николаева? Чтобы это проверить, стоит сравнить программы партий, с которыми они пошли на выборы.

Образование

В образовательной сфере кандидаты имеют проблемы с конкретикой и пониманием полномочий городской власти. Чайка, например, дает абстрактное обещание о гарантировании доступного и качественного образования молодому поколению. Сенкевич же выходит за полномочия городских властей с идеями финансировать дошкольное и среднее образование за средства государства. Также он имеет предложение софинансировать с государством и частными инвесторами учреждения профессионально-технического образования, образования для взрослых и переподготовки кадров.

Охрана здоровья

В медицинской сфере программа Сенкевича содержит такие же проблемы: действующий мэр планирует финансировать местные больницы за средства из государственного бюджета и софинансировать с государством и частными инвесторами вторичную медицинскую помощь, хотя местные власти этого делать не могут. Зато Чайка из ОПЗЖ предлагает увеличить расходы на здравоохранение, осовременить медицину и повысить качество медицинских услуг, но каким образом – не конкретизирует.

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Дороги

От городской власти напрямую зависит состояние дорог и тротуаров в городе, наличие мест для парковки транспорта, развитие велоинфраструктуры. Впрочем, ни один из участников второго тура местных выборов Николаева не вспоминает об этой важной сфере в своей программе.



Владислав Чайка / Фото пресс-службы кандидата в мэры Николаева

Транспорт

Подобная ситуация и со сферой транспорта. Из предвыборных программ не слишком понятно, имеют ли кандидаты какие-то планы в этой сфере, поскольку и Сенкевич, и Чайка о ней совсем не вспоминают. Это обидно, поскольку именно городская власть отвечает за состояние инфраструктуры в городе: занимается закупками новых автобусов, прокладывает троллейбусные маршруты, устанавливает остановки, то есть делает город комфортным для жителей любого микрорайона.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Часто горожан беспокоят проблемы в коммунальной сфере: состояние подъездов и придомовых территорий, качество предоставления коммунальных услуг, низкая энергоэффективность домов. Еще одна проблема, которой любят манипулировать кандидаты на выборах, – коммунальные тарифы. Не стал исключением в этом году кандидат от ОПЗЖ Чайка, который обещает "прекратить тарифный геноцид". Кажется, его совсем не волнует то, что городские власти определяют стоимость услуг в основном только на воду и тепло. Тарифы на газ и электроэнергию регулируют в столице. Что же касается его оппонента, то действующий мэр вообще игнорирует коммунальную сферу в своей программе.



Александр Сенкевич / Фото пресс-службы кандидата в мэры Николаева

Социальная политика

Не намного лучше ситуация и с социальной сферой. Чайка вообще не озвучивает планов по помощи пенсионерам, малообеспеченным, людям с инвалидностью. А вот Сенкевич снова предлагает просить деньги на заботу об уязвимых группах населения у государства, несмотря на то, что местные власти этого делать не могут.

Какой мэр нужен Николаеву

Хотя мэр не всесилен и не может принимать решения самостоятельно, а разделяет ответственность за них с городским советом, он все же имеет прямое или косвенное влияние на большинство сфер жизни общины. Это касается и доступности медицинских услуг, и состояния дорог, и благоустройства города.

Чтобы привести к власти действительно достойных людей, которые улучшат жизнь общины, нужно сделать взвешенный и сознательный выбор во время голосования. Кандидаты могут тратить миллионы на рекламу или демонстративно ремонтировать дороги за неделю до выборов, но учитывать также стоит их политический бэкграунд, связи, предвыборные программы. Только так возможно выбрать людей, которые действительно сделают город комфортнее.

Автор – Мария Очеретяна, журналистка "Центра совместных действий"