Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Николаеве. Так, в городской совет проходят 6 партий. В то же время в городе проведут 2 тур голосования за городского главу.

Итоги голосования на местных выборах в Николаеве обнародовала ТИК. Об этом сообщает 24 канал.

Интересно В каких городах Украины будет 2 тур выборов мэра: список

Результаты кандидатов в мэры

Александр Сенкевич ("Пропозиция") – 38 654 голосов избирателей (39%),

Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),

Татьяна Домбровская ("Слуга народа") – 12 248,

Николай Круглов ("Наш край") – 7 368,

Юрий Гранатуров ("За майбутнє") – 5 394.

Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов избирателей, в Николаеве состоится 2 тур выборов. За кресло мэра посоревнуются два самых рейтинговых кандидата – Сенкевич и Чайка.

Обратите внимание! Повторное голосование на местных выборах в Николаеве состоится 22 ноября.

Какие партии прошли в городской совет

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 28,57%,

"Пропозиция" – 23,09%,

"Слуга народа" – 14,9%,

"Европейская солидарность" – 6,9%,

"Партия Шария" – 6,4%

"Наш край" – 5,05%.

Заметим, теперь в городском совете Николаева будут работать 17 представителей ОПЗЖ, 14 депутатов от "Пропозиции", 9 – от "Слуги народа", по 5 – от "ЕС" и "Партии Шария", а также 4 – от "Наш край".