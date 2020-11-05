Кто победил на выборах в Николаеве: официальные данные
Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Николаеве. Так, в городской совет проходят 6 партий. В то же время в городе проведут 2 тур голосования за городского главу.
Итоги голосования на местных выборах в Николаеве обнародовала ТИК. Об этом сообщает 24 канал.
Интересно В каких городах Украины будет 2 тур выборов мэра: список
Результаты кандидатов в мэры
- Александр Сенкевич ("Пропозиция") – 38 654 голосов избирателей (39%),
- Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),
- Татьяна Домбровская ("Слуга народа") – 12 248,
- Николай Круглов ("Наш край") – 7 368,
- Юрий Гранатуров ("За майбутнє") – 5 394.
Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов избирателей, в Николаеве состоится 2 тур выборов. За кресло мэра посоревнуются два самых рейтинговых кандидата – Сенкевич и Чайка.
Какие партии прошли в городской совет
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 28,57%,
- "Пропозиция" – 23,09%,
- "Слуга народа" – 14,9%,
- "Европейская солидарность" – 6,9%,
- "Партия Шария" – 6,4%
- "Наш край" – 5,05%.
Заметим, теперь в городском совете Николаева будут работать 17 представителей ОПЗЖ, 14 депутатов от "Пропозиции", 9 – от "Слуги народа", по 5 – от "ЕС" и "Партии Шария", а также 4 – от "Наш край".
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