22 листопада 2020 року на громаду Миколаєва чекає 2 тур виборів мера, у якому змагатимуться чинний міський голова Олександр Сєнкевич із партії "Пропозиція", який набрав 39% голосів у першому турі, і Владислав Чайка із партії "ОПЗЖ", що посів 2 місце із 29,3% голосів.

ЦВК призначила 2 тур виборів мера Миколаєва на 22 листопада 2020 року. До повторного голосування ще є час, і кандидати обов'язково використають його, щоб якомога більше "засвітитися". Вони даватимуть виборцям багато обіцянок, зокрема у шести важливих сферах життя містян, а саме: освіта, охорона здоров'я, дороги, транспорт, ЖКГ, соціальна політика. Аналіз передвиборчих обіцянок кандидатів Сєнкевича та Чайки – в матеріалі 24 каналу.

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Передвиборчих програм Олександра Сєнкевича та Владислава Чайки немає у вільному доступі, але кандидати на посаду мера і не зобов'язані їх подавати. Натомість ми порівняли програми партій, від яких вони балотуються. Саме від позицій цих програм залежать майбутні пріоритети політики новообраної місцевої влади.

Що може мер?

Міська влада не є одноосібною, а мер не ухвалює рішення щодо добробуту міста самостійно. Утім, міський голова все одно має суттєві повноваження практично у всіх сферах життя громади. Він організовує роботу міської ради, призначає і звільняє керівників відділів, управлінь та комунальних підприємств, очолює виконавчий комітет та контролює місцевий бюджет.

Детальніше ознайомитись з повноваженнями мера пропонуємо на інфографіці.

Що може мер українського міста / Інфографіка "Центру спільних дій"

Обіцянки кандидатів у мери Миколаєва

Як бачимо, повноваження міського голови чималі. Мер має великий вплив на те, наскільки комфортним, розвиненим та інклюзивним буде місто. Чи розуміють це кандидати на посаду міського голови Миколаєва? Щоб це перевірити, варто порівняти програми партій, з якими вони пішли на вибори.

Освіта

В освітній сфері кандидати мають проблеми з конкретикою та розумінням повноважень міської влади. Чайка, наприклад, дає абстрактну обіцянку про гарантування доступної і якісної освіти молодому поколінню. Сєнкевич ж виходить за повноваження міської влади з ідеями фінансувати дошкільну і середню освіту за кошти держави. Також він має пропозицію співфінансувати з державою і приватними інвесторами заклади професійно-технічної освіти, освіти для дорослих і перепідготовки кадрів.

Охорона здоров'я

У медичній сфері програма Сєнкевича містить такі ж проблеми: чинний мер планує фінансувати місцеві лікарні за кошти із державного бюджету та співфінансувати з державою і приватними інвесторами вторинну медичну допомогу, хоча місцева влада цього робити не може. Натомість Чайка з ОПЗЖ пропонує збільшити видатки на охорону здоров'я, осучаснити медицину і підвищити якість медичних послуг, але яким чином – не конкретизує.

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Дороги

Від міської влади безпосередньо залежить стан доріг та тротуарів у місті, наявність місць для паркування транспорту, розвиток велоінфраструктури. Утім, жоден із учасників другого туру місцевих виборів Миколаєва не згадує про цю важливу сферу у своїй програмі.

Владислав Чайка / Фото пресслужби кандидата в мери Миколаєва

Транспорт

Подібна ситуація і зі сферою транспорту. З передвиборчих програм не надто зрозуміло, чи мають кандидати якісь плани у цій сфері, оскільки і Сєнкевич, і Чайка про неї зовсім не згадують. Це прикро, оскільки саме міська влада відповідає за стан інфраструктури у місті: займається закупівлями нових автобусів, прокладає тролейбусні маршрути, встановлює зупинки, тобто робить місто комфортним для мешканців будь-якого мікрорайону.

Житлово-комунальне господарство

Часто містян турбують проблеми у комунальній сфері: стан під'їздів та прибудинкових територій, якість надання комунальних послуг, низька енергоефективність будинків. Ще одна проблема, якою полюбляють маніпулювати кандидати на виборах, – комунальні тарифи. Не став виключенням цьогоріч кандидат від ОПЗЖ Чайка, який обіцяє "припинити тарифний геноцид". Здається, його зовсім не хвилює те, що міська влада визначає вартість послуг здебільшого лише на воду та тепло. Тарифи на газ та електроенергію регулюють у столиці. Що ж до його опонента, то чинний мер взагалі ігнорує комунальну сферу у своїй програмі.

Олександр Сєнкевич / Фото пресслужби кандидата в мери Миколаєва

Соціальна політика

Не набагато кращою ситуація є і з соціальною сферою. Чайка взагалі не озвучує планів щодо допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим, людям із інвалідністю. А от Сєнкевич знову пропонує просити гроші на турботу про вразливі групи населення у держави, попри те, що місцева влада цього робити не може.

Який мер потрібний Миколаєву

Хоча мер не є всесильним і не може ухвалювати рішення самостійно, а розділяє відповідальність за них із міською радою, він все ж має прямий або опосередкований вплив на більшість сфер життя громади. Це стосується і доступності медичних послуг, і стану доріг, і благоустрою міста.

Щоб привести до влади справді гідних людей, які покращать життя громади, потрібно зробити зважений і свідомий вибір під час голосування. Кандидати можуть витрачати мільйони на рекламу або демонстративно ремонтувати дороги за тиждень до виборів, але зважати також варто на їхній політичний бекграунд, зв'язки, передвиборчі програми. Лише так можливо обрати людей, що справді зроблять місто комфортнішим.

Авторка – Марія Очеретяна, журналістка “Центру спільних дій”