Согласно новому Избирательному кодексу, кандидаты не смогут тратить на агитацию больше 1,02 гривен, а за превышение этого лимита они могут получить штраф.

Депутаты допустили ошибку в Избирательном кодексе и до сих пор ее не исправили. Сайт 24 канала рассказывает о том, что будет с местными выборами и почему агитация оказалась вне закона.

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Что произошло

В части 6 статьи 57 Избирательного кодекса говорится о том, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого минимума доходов граждан. Напомним, что в настоящее время необлагаемый минимум составляет 17 гривен, то есть 6% от него – это 1 гривна 2 копейки. Сюда входят как различные газеты, брошюры, календари, блокноты, так и футболки, кепки, шарфы, зонты и даже флешки.

Сложилась ситуация, когда стоимость одного такого предмета не может превышать гривну. Учитывая то, что на предвыборную агитацию тратятся большие суммы, а даже печать плакатов или листовок будет стоить явно больше, чем одна гривна, все агитационные материалы просто окажутся вне закона.

Как решают эту ситуацию

Правки в Избирательный кодекс до сих пор не внесли, но Центральная избирательная комиссия приняла постановление № 258 от 14.09.2020 года, которым утверждено разъяснение относительно этой нормы закона. ЦИК пришла к выводу, что при определении подкупа избирателей вышеупомянутую норму закона следует рассматривать в системной связи с Кодексом об административных правонарушениях, в частности, со ст. 212-10, которая устанавливает административную ответственность за подкуп избирателей, Налоговым кодексом Украины и Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Штрафы за это предусматриваются в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 – 850 гривен), и от 50 до 80 для должностных лиц (850 – 1360 гривен).

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, объясняет, что в таком случае нужно брать за основу не необлагаемый минимум доходов граждан, а налоговую социальную льготу, ведь административная ответственность будет наступать именно в таком случае.

Учитывая что ЦИК считает, что стоимость материалов предвыборной агитации кандидатов, местных организаций политических партий не должна превышать 6% размера НСЛ, то есть 63,06 грн,

– говорит Ясько.

Напомним, что размер общей НСЛ на 2020 год составляет 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года 2102 гривен – 1051,00 гривен. А, следовательно, 6% от него и будут составлять 63 гривны.

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Поможет ли это

Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины, поясняет, что соответствующая статья закона достаточно четкая и однозначная, там говорится именно о необлагаемом минимуме доходов граждан. И эксперты, и даже депутаты отмечали, что это обычная ошибка при принятии проекта законодательного акта, а разное чтение этой статьи непредсказуемо.

ЦИК изменила толкование этой статьи, где она просто ссылается на административный кодекс и указывает, что это может быть процент от уровня минимальной заработной платы. Но проблема никоим образом не решена. Ведь при подаче жалоб на нарушение действующего законодательства ряд субъектов избирательного процесса может руководствоваться именно статьей Избирательного кодекса, а не разъяснением ЦИК, — говорит Кошель.

Игорь Ясько добавляет, что, действительно, с учетом указанной нормы ВКУ кандидат не может тратить на агитацию больше гривны.

"Однако, закон, которым в данном случае является ВКУ, имеет высшую юридическую силу. Разъяснение обычно носит рекомендательный характер, не имеет силы закона", – объясняет Ясько.

В КИУ говорят, что пробел нужно исправлять, ведь из-за таких правил политики или не смогут проводить агитацию, или же перенесут свою кампанию в тень, когда производство агитационных материалов будет осуществляться за средства различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.

Кошель также добавляет, что кандидат не сможет даже раздать листовки с программой партии и справочной информацией, потому что они дороже одной гривны и закон будет расценивать это как форму подкупа.

Я считаю, что сумма в 63 гривны – завышенная, логичная цифра где-то в районе 15-20 гривен, этого достаточно, чтобы напечатать авторучку, блокнот с символикой партии, что-либо другое. А сумма 63 гривны уже позволяет использовать механизм легального подкупа,

– отметил Кошель.

Он рассказывает, что на предыдущих выборах была ситуация, когда избирателям раздавали брендированные энергосберегающие лампочки и кандидаты говорили, что все легально, потому что они покупали лампочки оптом и не превышали установленного лимита.