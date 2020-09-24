25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы по новым правилам. Дело в том, что в 2019 году в Украине приняли Избирательный кодекс, а в середине июля 2020-го в документ внесли ряд изменений. В то же время состоялась административная реформа, по которой количество депутатов значительно сократится. Что вскоре ждет всех участников избирательного процесса – читайте далее.

Какие новые правила ввели для кандидатов

Все зависит от общины

Ранее кандидат в небольшом городке мог планировать, что будет выдвигаться сам. Теперь ему следует искать партию и договариваться с ними, чтобы они взяли его в список и выдвинули на определенном округе. Об этом пишет 24 канал.

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Но такие новые правила – еще не все. Сегодня, если община составляет более 10 тысяч избирателей, то выборы состоятся по партийной системе – кандидаты в совет будут в партийных списках. А если избирателей – меньше, останется мажоритарка и самовыдвиженцы.

Кроме того, второй тур выборов городских глав можно будет проводить только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре). Сократили и количество избирательных округов (они были укрупнены). От одного округа будут избираться как минимум двое и максимум 4 депутата.



Выборы местных кандидатов и мэров: тонкости процесса / Инфографика 24 канала

Кандидатам избираться можно на разные должности, но есть определенные ограничения

Говорится о возможности выдвигаться одновременно и в мэры города и в депутаты горсовета, и в райсовет, и в облсовет. Правда, теперь можно баллотироваться только на две должности на одном уровне или же в советы максимум двух уровней.

Но опять есть но. По словам нардепа от "Слуги народа" Алины Загоруйко, кандидатам в мэры малых городов, где избирателей – до 75 тысяч, разрешили параллельно баллотироваться в депутаты в соответствующий сельский, поселковый городской совет и/или в соответствующий областной совет. Зато кандидатам в мэры крупных городов, где избирателей – более 75 тысяч, можно одновременно выдвигаться только в городской совет, а уровень райсовета или облсовета для них является закрытым.



Параллельное баллотирование в рамках местных выборов 2020 / Инфографика ЧЕСНО

Гендерная квота

В каждой пятерке списка должно быть по меньшей мере двое представителей противоположного пола (всего в списке политсилы – не менее 40% кандидатов одного пола). Если партия этого не соблюдает, ЦИК ее не зарегистрирует.

Раньше гендерная квота обязательной не была. Именно поэтому партии, которые всегда выдвигали больше мужчин, чем женщин, сейчас интенсивно ищут кандидаток.

Появились залоги

Их ввели на местном уровне. На предыдущих выборах такого не было, хотя, например, первые выборы мэра Киева за времена независимой Украины происходили с внесением залога и сбором подписей.

В этом году подписи избирателей собирать не нужно, но денежный залог должны внести все кандидаты. Это касается и самовыдвиженцев из малых общин, и кандидатов от партий.

Для кандидата в мэры малого города, где количество избирателей не превышает 75 тысяч человек, залог является постоянным и составит примерно 4 700 гривен.



Кандидат в депутаты, который баллотируется в общине до 10 тысяч избирателей, тоже должен оплатить постоянную сумму – около 940 гривен.

В то же время кандидаты в мэры, которые баллотируются в больших общинах, как и кандидаты в депутаты от партий, должны вычислить свой залог учитывая количество избирателей. Так, на каждую 1 тысячу избирателей надо внести 209 гривен. Но в целом речь идет о достаточно больших залогах.



Какие залоги должны вносить кандидаты в мэры городов: размер по областям / Инфографика ЧЕСНО

Избирательная квота

Речь идет о количестве голосов избирателей, необходимых для получения одного депутатского мандата. Избирательную квоту определяет территориальная избирательная комиссия. А в целом ее утвердили на уровне 25%.

Избирательная квота означает, если партия поставила кандидата в списке 50-м, а по результатам выборов в совет проходят только 10 депутатов, то, чтобы попасть в эту десятку, нужно не просто набрать больше голосов, чем другие коллеги из партийного списка, а больше за квоту.

Сокращение числа депутатов

В 2015 году в Украине выбирали на местных выборах примерно 160 тысяч депутатов на следующие 5 лет. Однако после админреформы количество депутатов значительно сократилось вследствие уменьшения количества советов после укрупнения общин и формирования ОТО. В то же время уменьшилось количество депутатов райсоветов, поскольку Рада проголосовала за новое районирование областей в Украине.



Как вычислить количество депутатов, которое должно быть в новообразованной ОТО или новообразованном районе учитывая количество избирателей / Инфографика ЧЕСНО

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Какие новые правила ввели для избирателей

Новый вид бюллетеня

Раньше надо было поставить галочки за партию и кандидата, а теперь рядом с галочкой за партию надо будет вписать номер кандидата от нее.

Итак, согласно новым правилам, теперь можно выбирать не только партию, но и кандидата. Он, однако, должен набрать не менее 25% от избирательной квоты, чтобы продвинуться выше по списку. Если выдвиженец набирает меньше – мандаты распределяет партия.



Как будет выглядеть избирательный бюллетень / Инфографика гражданской сети ОПОРА

Голосование по-новому

Впервые на местных выборах смогут голосовать переселенцы и трудовые мигранты. Для этого надо подтвердить место жительства или работы.

Изменить избирательный адрес можно на постоянной основе, написав заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Также до 10 сентября была возможность изменить место голосования онлайн (разово).

Также стало возможным интернет-голосование. Но его ввели только как эксперимент – все равно нужно параллельно голосовать на участке, а онлайн-голоса учитывать не будут.

Карантинные новшества

Внес свои коррективы в процесс голосования и введенный в Украине карантин. Говорится прежде всего о:

социальной дистанции (возможно, различные входы для избирателей, ограничения для количества людей в помещении и т.д);

средствах персональной защиты для работников избирательных участков, а также их наличии у избирателей;

запрете массовых собраний избирателей в помещении (для агитации перед выборами) и раздаче буклетов в палатках.

Подробные рекомендации относительно мер, введенных для голосования в условиях карантина, будут в соответствующем постановлении Кабмина, которое еще дорабатывают.

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Почему стоит соблюдать дистанцию во время карантина/ Инфографика 24 канала