Згідно з новим Виборчим кодексом, кандидати не зможуть витрачати на агітацію більше 1,02 гривень, а за перевищення цього ліміту вони можуть отримати штраф.

Депутати припустилися помилки у Виборчому кодексі та й досі її не виправили. Сайт 24 каналу розповідає про те, що буде з місцевими виборами та чому агітація опинилася поза законом.

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Що сталося

У частині 6 статті 57 Виборчого кодексу йдеться про те, що вартість агітаційних матеріалів не повинна перевищувати 6% від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Нагадаємо, що наразі неоподаткований мінімум становить 17 гривень, тобто 6% від нього — це 1 гривня 2 копійки. Сюди входять як різні газети, брошури, календарі, блокноти, так і футболки, кепки, шарфи, парасольки та навіть флешки.

Склалася ситуація, коли вартість одного такого предмету не може перевищувати гривню. Враховуючи те, що на передвиборчу агітацію витрачаються великі суми, а навіть друк плакатів чи листівок буде коштувати явно більше, ніж одна гривня, всі агітаційні матеріали просто опиняться поза законом.

Як вирішують цю ситуацію

Правки до Виборчого кодексу досі не внесли, але Центральна виборча комісія прийняла постанову № 258 від 14.09.2020 року, якою затверджено роз’яснення, щодо цієї норми закону. ЦВК дійшла висновку, що при визначенні підкупу виборців вищезгадану норма закону варто розглядати у системному зв’язку з Кодексом про адміністративні правопорушення, зокрема, зі ст. 212-10, яка встановлює адміністративну відповідальність за підкуп виборців, Податковим кодексом України та Законом України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Штрафи за це передбачаються у розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 — 850 гривень), та від 50 до 80 для посадових осіб (850 — 1360 гривень).

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, пояснює, що в такому разі потрібно брати за основу не неоподаткований мінімум доходів громадян, а податкову соціальну пільгу, адже адміністративна відповідальність наступатиме саме у такому разі.

З огляду на що ЦВК вважає, що вартість матеріалів передвиборчої агітації кандидатів, місцевих організацій політичних партій не повинна перевищувати 6 % розміру ПСП, тобто 63,06 грн, — каже Ясько.

Нагадаємо, що розмір загальної ПСП на 2020 рік складає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року 2102 гривень — 1051,00 гривень. А, отже, 6% від нього і складатимуть 63 гривні.

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Чи допоможе це

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, пояснює, що відповідна стаття закону достатньо чітка та однозначна, там говориться саме про неоподаткований мінімум доходів громадян. І експерти, і навіть депутати наголошували на тому, що це звичайна помилка при прийнятті проекту законодавчого акту, а різне читання цієї статті непередбачено.

ЦВК змінила тлумачення цієї статті, де вона просто посилається на адміністративний кодекс та вказує, що це може бути відсоток від рівня мінімальної заробітної плати. Але проблема жодним чином не вирішена. Адже при поданні скарг на порушення чинного законодавства, низка суб’єктів виборчого процесу може керуватися саме статтею виборчого кодексу, а не роз’ясненням ЦВК, — каже Кошель.

Ігор Ясько додає, що, дійсно з урахуванням вказаної норми ВКУ: кандидат не може витрачати на агітацію більше гривні.

"Однак, закон, яким в даному випадку є ВКУ, має вищу юридичну силу. Роз’яснення зазвичай носить рекомендаційний характер, не має сили закону", — пояснює Ясько.

У КВУ кажуть, що прогалину потрібно виправляти, адже, через такі правила політики або не зможуть проводити агітацію, або ж перенесуть свою кампанію у тінь, коли виробництво агітаційних матеріалів буде здійснюватися за кошти різноманітних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного відношення до кандидата.

Кошель також додає, що кандидат не зможе навіть роздати листівки з програмою партії і довідковою інформацією, бо вони дорожчі за одну гривню і закон розцінюватиме це як форму підкупу.

Я вважаю, що сума в 63 гривні — завищена, логічна цифра десь в районі 15-20 гривень, цього достатньо, щоб надрукувати авторучку, блокнот з символікою партії, будь-що інше. А сума 63 гривні вже дозволяє використовувати механізм легального підкупу, — відмітив Кошель.

Він розповідає, що на попередніх виборах була ситуація, коли виборцям роздавали брендовані енергозберігаючі лампочки і кандидати казали, що все легально, бо вони купували лампочки оптом і не перевищували встановленого ліміту.