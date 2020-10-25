На Оболони, где голосовал Владимир Зеленский вместе с женой Еленой, на главу государства ждал неприятный сюрприз. Перед тем, как президент зашел на участок, активистка Femen подняла юбку.

Женщину быстро оттащили в сторону

Под юбкой женщина была обнажена. Об этом сообщает 24 канал.

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Гениталии активистка Femen обмазала зеленкой, а на подол одежды нанесла надпись ZEXIST.

С поля зрения главы государства и медийщиков женщину быстро забрали. На вопрос журналистов, в чем заключается цель акции, она ответила: "Все написано на теле".



Активистка обнажилась перед Зеленским / Кадр из видео

Смотрите видео инцидента:

Обратите внимание! Президент Зеленский, кроме голосования на местных выборах, также принял участие во всеукраинском опросе. Глава государства пообещал отчитаться о потраченных на собственную инициативу деньгах.

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