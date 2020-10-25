Владимир Зеленский отдал голос на местных выборах и поспорил с журналистами
Владимир Зеленский утром 25 октября проголосовал на местных выборах. Избирательный участок президент Украины посетил в компании первой леди и своих охранников.
После голосования президент ответил на вопросы журналистов. Процесс волеизъявления Владимира Зеленского транслировали на странице Офиса Президента.
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Однако диалога между представителями СМИ и президентом не было и глава государства ушел.
Перепалка между Зеленским и журналистами
Сначала журналисты поинтересовались, сколько стоил опрос Зеленского и как президент будет отчитываться перед обществом. Зеленский ответил, что все цифры появятся в отчете. Также один из представителей СМИ спросил Зеленского об изменении его имиджа народного президента.
Я тот, кто я есть. Я Владимир Зеленский и именно таким родился, таким я стал. И именно за такого человека голосовали люди. Касательно рейтингов – мы увидим все цифры. Для меня важно, чтобы мы выбирали людей, которым мы доверяем,
– заявил президент.
После этого началась словесная перепалка, в которую вступила и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Я хочу закончить, но у меня нет шанса. Ваш вопрос длиной в жизнь не дает возможности вам ответить",
– добавил Зеленский.
Смотрите видео, как проголосовал Зеленский и как поспорил с журналистами:
Местные выборы в Украине: главное
- 25 октября в 8:00 в Украине открылись избирательные участки и процесс волеизъявления официально начался. По состоянию на 10:45 уже успели проголосовать Дмитрий Разумков, Денис Шмигаль, Виталий Кличко, Митрополит Епифаний.
- Волеизъявление должно завершиться в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.
- По информации ЦИК, примерно 15 ноября могут назначить второй тур выборов мэров крупных городов. Произойдет это в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.