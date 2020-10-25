Владимир Зеленский утром 25 октября проголосовал на местных выборах. Избирательный участок президент Украины посетил в компании первой леди и своих охранников.

После голосования президент ответил на вопросы журналистов. Процесс волеизъявления Владимира Зеленского транслировали на странице Офиса Президента.

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Однако диалога между представителями СМИ и президентом не было и глава государства ушел.

Перепалка между Зеленским и журналистами

Сначала журналисты поинтересовались, сколько стоил опрос Зеленского и как президент будет отчитываться перед обществом. Зеленский ответил, что все цифры появятся в отчете. Также один из представителей СМИ спросил Зеленского об изменении его имиджа народного президента.

Я тот, кто я есть. Я Владимир Зеленский и именно таким родился, таким я стал. И именно за такого человека голосовали люди. Касательно рейтингов – мы увидим все цифры. Для меня важно, чтобы мы выбирали людей, которым мы доверяем,

– заявил президент.

После этого началась словесная перепалка, в которую вступила и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Я хочу закончить, но у меня нет шанса. Ваш вопрос длиной в жизнь не дает возможности вам ответить",

– добавил Зеленский.

Смотрите видео, как проголосовал Зеленский и как поспорил с журналистами:

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