Активістка Femen оголилась перед Зеленським: фото та відео
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На Оболоні, де голосував Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, на главу держави чекав неприємний сюрприз. Перед тим, як президент зайшов на дільницю, активістка Femen підняла спідницю.
Жінку швидко відтягнули убік
Під спідницею жінка була оголена. Про це інформує 24 канал.
До теми Володимир Зеленський віддав голос на місцевих виборах та посперечався з журналістами
Геніталії активістка Femen обмазала зеленкою, а на поділ одягу нанесла напис ZEXIST.
З поля зору глави держави та медійників жінку швидко забрали. На питання журналістів, у чому полягає мета акції, вона відповіла: "Все написано на тілі".
Активістка оголилась перед Зеленським / Кадр з відео
Дивіться відео інциденту:
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