Александр Лысенко родился в Москве, детство и юность провел на Донбассе, делал карьеру в Сумах, где достиг немалых успехов на рынке маршрутных перевозок. С 2014 года он является мэром этого областного центра, в 2020-м Лысенко в очередной раз баллотируется и имеет неплохие шансы переизбраться.

25 октября 2020 года за представителя "Батькивщины" Александра Лысенко отдали более 44,5% голосов жителей Сум, ближайший конкурент – набрал в три раза меньше. Однако этого оказалось мало для итоговой победы. 15 ноября 2020 года в Сумах состоится второй тур выборов мэра города. Соперником Александра Лысенко будет Вадим Акперов из партии "Европейская Солидарность". 24 канал рассказывает факты из биографии мэра города Сумы и объясняет, почему позиции действующего мэра в городе такие крепкие.

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Биография Александра Лысенко

Лысенко родился в семье военного и планировал продолжать семейное дело, однако распад СССР превратил некогда престижную профессию в неликвид. В 1992 году Лысенко закончил с красным дипломом Донецкое высшее военно-политическое училище и в том же году уволился по собственному желанию из Вооруженных сил Украины.

Далее на долгое время в официальный биографии Александра Лысенко образуется большая лакуна, которая прерывается сведениями о создании в 2006 году собственной фирмы "Сумитранс-С" (в официальной биографии мэра указано, что упомянутое предприятие почему-то сейчас не существует, однако это не так), которая стала одним из лидеров рынка маршрутных такси в городе и вообще на российско-украинской границе. Также не забыл Лысенко и о получении второго высшего образования по специальности "Менеджмент организаций" в Сумском государственном университете.

Чем занимался Лысенко с 1992 по 2006 годы – сейчас господин мэр предпочитает не вспоминать. Впрочем, похоже, что это был тот самый транспортный бизнес, просто – несколько меньше по размерам. Также в биографии особенно подчеркивается, что он не имел проблем с законом и не привлекался к уголовной ответственности.

Политическая карьера

В 2006 году Александр Лысенко стал отцом и присоединился к одной из тогдашних партий власти – политической силе действующей тогда премьера Юлии Тимошенко.

Лысенко дважды баллотировался в нардепы, однако оба раза неудачно, впрочем, в Верховную Раду все равно попал – как помощник более успешного на выборах Александра Турчинова.

Так бизнесмен стал партийным функционером – в 2010-м он даже руководил городским штабом Юлии Тимошенко на выборах президента, возглавлял городскую ячейку ВО "Батькивщина", а с 2012 года был председателем Сумской областной партийной организации Тимошенко.

Александр Лысенко – один из лидеров сумского Евромайдана:

В феврале 2014 после победы Революции Достоинства Лысенко был избран секретарем Сумского городского совета и стал исполняющим обязанности городского головы.

25 мая 2014 года на внеочередных выборах Лысенко лишился приставки "и.о." и был избран Сумским городским головой. Агитировать за него за несколько дней до выборов приезжала сама Тимошенко.



Юлия Тимошенко в качестве вип-агитатора. Май 2014 / Фото rama.com.ua

За полтора года – 15 ноября 2015 года – Лысенко снова победил на выборах (на этот раз – во втором туре с результатом 68,5%). У соперника – Анатолия Епифанова из партии "Воля народа" – менее 30%.

Городской голова Сум

На посту мэра Лысенко обошелся без слишком громких скандалов, хотя и успел "повоевать" с губернатором Клочко, которого назначил президент Порошенко, показал себя как специалист, который много не обещает, но обещанное в основном выполняет. Хотя, конечно, мог бы работать эффективнее.

"Мэр в адеквате", – эта фраза Лысенко об итогах голосования в горсовете по поводу возможного построения в городе линии метро стала локальным мемом и, в принципе, может характеризовать стиль управления Лысенко областным центром.

Победа Лысенко – большое достижение для партии Тимошенко / Фото пресс-службы "Батькивщины"

Благодаря децентрализации в городской бюджет начали поступать немалые средства. По сравнению с 2014 годом в 2019 бюджет областного центра вырос в 5 раз и составил почти 3 миллиарда гривен, а Сумы понемногу обновляются.

При каденции Лысенко в городе большое внимание уделили социальной сфере, также были решены проблемы знаковых для Сум долгостроев, появилась новая троллейбусная линия (впрочем, транспортные проблемы Сум она не решила, земляки говорят – из-за конфликта интересов, ведь мэр Лысенко, считается, до сих пор контролирует рынок маршруток в городе), проведены работы по восстановлению освещения улиц в частном секторе города. Кроме того, центральные улицы Сум массово выложили тротуарной плиткой (подрядчиков связывают непосредственно с мэром).

Никуда не делись и проблемы – системы отопления и водоснабжения в Сумах устаревшие и требуют глобального ремонта – городские власти с ним не спешат.

Есть большие вопросы с вывозом мусора (планы построить мусороперерабатывающий завод не были реализованы), канализационными системами, состоянием дорог и тому подобное. Впрочем, все это Лысенко обещает исправить.

Александр Лысенко находит нужные слова:

Всего за 5 лет работы Лысенко дал 93 обещания. По данным аналитического портала "Слово и Дело", из них он высполнил 35, или 38%, провалил – 9 (10%) и еще 49 (52%) обещаний должен реализовать.

Декларация и скандалы

Декларация мэра Сум на фоне некоторых коллег выглядит довольно скромной. В ней несколько земельных участков, 3 дома и квартира, гараж и склад. Личной машины у мэра нет, зато на него записаны несколько микроавтобусов российского производства, очевидно, остались от транспортного бизнеса господина Лысенко. На счетах также немного, из года в год чиновник декларирует те же деньги наличными – 190 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Именно с финансовым моментом связан самый громкий скандал – мэр Сум в 2017 году именно себя премировал в размерах от 65% до 270%.

Мэр по собственному усмотрению и видению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение семи месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65-270% к своему должностному окладу, надбавкам и доплатам,

– говорится в сообщении НАПК

Этим фактом заинтересовались в НАПК. В конце концов суд признал Лысенко виновным в коррупции, он не понес ответственности, поскольку истек срок для его наказания. Сам мэр постоянно затягивал процесс и бойкотировал его, что и дало результат. Более того – признание мэра коррупционером никак не повлияло на его популярность среди горожан.

Лысенко вышел сухим из воды / Фото "Общественное"

Выборы-2020 и особенности партийного строительства в Сумской области

Как и 5 лет назад – в 2020 году на Лысенко снова ждет второй тур, и снова – 15 ноября.

В первом туре 25 октября за кандидата от "Батькивщины" отдали голоса более 44% избирателей. Второе место с 14% занял кандидат от "ЕС" – бывший заместитель губернатора Сумщины Вадим Акперов, третьей финишировала бывшая учительница и действующая нардепка от "Слуги народа" Татьяна Рябуха (почти 12%). Ситуация почти идентична результатам 1 тура пятилетней давности.

Мэр за работой / Фото с фейсбука Александра Лысенко

На этот раз Лысенко мог не идти на выборы, как кандидат от "Батькивщины", поскольку в областной организации партии Тимошенко состоялся небольшой мировоззренческий переворот, в результате которого Лысенко начал думать о собственном политическом проекте (предложение присоединиться к партии Бориса Филатова он отклонил, а объединиться с черниговским мэром Атрошенко под знаменами его "Родного края" не решился), не является руководителем областной организации – его место занял бывший регионал нардеп Игорь Молоток (мэр Сум стал лишь заместителем).

Именно этим объясняли задержку с объявлением о выдвижении, однако впоследствии кризис был преодолен – Лысенко признал политическую целесообразность в назначении Молотка, а "Батькивщина" буквально в последний момент выдвинула Лысенко и он не подвел.

В целом, местные выборы-2020 стали провалом для политсилы Юлии Тимошенко, но не в Сумах, где позиции политической силы остаются довольно уверенными.