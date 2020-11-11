Олександр Лисенко народився у Москві, дитинство та юність провів на Донбасі, робив кар’єру у Сумах, де досяг чималих успіхів на ринку маршрутних перевезень. З 2014 року він є мером цього обласного центру, у 2020-му Лисенко вкотре балотується та має непогані шанси переобратися.

25 жовтня 2020 року за представника "Батьківщини" Олександра Лисенка віддали понад 44,5% голосів мешканців Сум, найближчий конкурент – набрав втричі менше. Проте цього виявилось замало для підсумкової перемоги. 15 листопада 2020 у Сумах відбудеться другий тур виборів мера міста. Суперником Олександра Лисенка буде Вадим Акпєров з партії "Європейська Солідарність". 24 канал розповідає факти з біографії мера міста Суми та пояснює, чому позиції чинного мера в місті такі міцні.

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Біографія Олександра Лисенка

Лисенко народився у родини військового й планував продовжувати родинну справу, проте розпад СРСР перетворив колись престижну професію на неліквід. У 1992 році Лисенко закінчив з червоним дипломом Донецьке вище військово-політичне училище й в тому ж році звільнився за власним бажанням зі Збройних сил України.

Далі на довгий час в офіційний біографії Олександра Лисенка утворюється чимала лакуна, яка переривається відомостями про створення у 2006 році власної фірми "Сумитранс–С" (у офіційній біографії мера вказано, що згадане підприємство чомусь нині не існує, проте це не так), що стала одним з лідерів ринку маршрутних таксі у місті та взагалі на українсько-російському прикордонні. Також не забув Лисенко й про отримання другої вищої освіти за спеціальністю "Менеджмент організацій" в Сумському державному університеті.

Чим займався Лисенко з 1992 по 2006 роки – нині пан мер воліє не згадувати. Втім, схоже, що це був той самий транспортний бізнес, просто – дещо менший за розмірами. Також у біографії особливо підкреслюється, що він не мав проблем із законом і не притягувався до кримінальної відповідальності.

Політична кар'єра

В 2006 році Олександр Лисенко став батьком і долучився до однієї з тогочасних партій влади – політичної сили чинної тоді прем'єрки Юлії Тимошенко.

Лисенко двічі балотувався у нардепи, проте обидва рази невдало, втім, до Верховної Ради все одно потрапив – як помічний більш успішного на виборах Олександра Турчинова.

Так бізнесмен став партійним функціонером – у 2010-му він навіть керував міським штабом Юлії Тимошенко на виборах президента, очолював міський осередок ВО "Батьківщина", а з 2012 року був головою Сумської обласної партійної організації Тимошенко.

Олександр Лисенко – один з лідерів сумського Євромайдану:

У лютому 2014 після перемоги Революції Гідності Лисенко був обраний секретарем Сумської міської ради та став виконувачем обов'язки міського голови.

25 травня 2014 року на позачергових виборах Лисенко позбувся приставки "в.о" й був обраний сумським міським головою. Агітувати за нього за кілька днів до виборів приїздила сама Тимошенко.

Юлія Тимошенко у якості віп-агітатора. Травень 2014 року / Фото rama.com.ua

За півтора роки – 15 листопада 2015 року – Лисенко знову переміг на виборах (цього разу – у другому турі з результатом 68,5%). У суперника – Анатолія Єпіфанова з партії "Воля народу" – менше 30%.

Міський голова Сум

На посту мера Лисенко обійшовся без надто гучних скандалів, хоч і встиг "повоювати" з губернатором Клочком, якого призначив президент Порошенко, показав себе як фахівець, що багато не обіцяє, але обіцяне здебільшого виконує. Хоч, звісно, міг би працювати ефективніше.

"Мер в адекваті", – ця фраза Лисенка про підсумки голосування у міськраді з приводу можливої побудови в місті лініі метро стала локальним мемом і, в принципі, може характеризувати стиль управління Лисенком обласним центром.

Перемога Лисенка – великий здобуток для партії Тимошенко / Фото пресслужби "Батьківщини"

Завдяки децентралізації до міського бюджету почали надходити чималі кошти. У порівнянні з 2014 роком у 2019 бюджет обласного центру виріс у 5 разів й становив майже 3 мільярди гривень, а Суми потрохи оновлюються.

За каденції Лисенка в місті велику увагу приділили соціальній сфері, також були розв'язані проблеми знакових для Сум довгобудів, з'явилась нова тролейбусна лінія (втім, транспортні проблеми Сум вона не розв'язала, краяни кажуть – через конфлікт інтересів, адже мер Лисенко, вважається, що досі контролює ринок маршруток у місті), проведено роботи з відновлення освітлення вулиць у приватному секторі міста. Крім того, центральні вулиці Сум рясно встелили тротуарною плиткою (підрядників пов'язують безпосередньо з мером).

Нікуди не поділися й проблеми – системи опалення та водопостачання у Сумах застарілі та потребують глобального ремонту – міська влада з ним не поспішає.

Є великі питання з вивезенням сміття (плани побудувати сміттєпереробний завод не були реалізовані), каналізаційними системами, станом доріг тощо. Втім, все це Лисенко обіцяє виправити.

Олександр Лисенко знаходить потрібні слова:

Загалом за 5 років роботи Лисенко дав 93 обіцянки. За даними аналітичного порталу "Слово і Діло", з них він виконав 35, або 38%, провалив — 9 (10%) і ще 49 (52%) обіцянок має реалізувати.

Декларація та скандали

Декларація мера Сум на фоні деяких колег виглядає доволі скромною. В ній кілька земельних ділянок, 3 будинки та квартира, гараж та склад. Особистої автівки у мера немає, натомість на нього записані кілька мікроавтобусів російського виробництва, вочевидь, залишилися від транспортного бізнесу пана Лисенка. На рахунках також небагато, з року в рік чиновник декларує ті самі гроші у готівці – 190 тисяч гривень і 10 000 доларів.

Саме з фінансовим моментом пов'язаний найгучніший скандал – мер Сум у 2017 році саме себе преміював в розмірах від 65% до 270%.

Мер на власні розсуд і бачення оцінював особистий внесок у результати роботи і впродовж семи місяців установлював самому собі премії в розмірі 65‒270% до свого посадового окладу, надбавок та доплат, – мовиться в повідомленні НАЗК

Цим фактом зацікавились у НАЗК. Зрештою суд визнав Лисенка винним у корупції, він не поніс відповідальності, оскільки закінчився термін для його покарання. Сам мер постійно затягував процес й бойкотував його, що й дало результат. Ба більше – визнання мера корупціонером ніяк не вплинуло на його популярність серед містян.

Лисенко вийшов сухим з води / Фото "Суспільне"

Вибори-2020 і особливості партійного будівництва на Сумщині

Як і 5 років тому – у 2020-му на Лисенка знову чекає другий тур, і знову – 15 листопада.

У першому турі 25 жовтня за кандидата від "Батьківщини" віддали голоси понад 44% виборців. Друге місце с 14% посів кандидат від "ЄС" – колишній заступник губернатора Сумщини Вадим Акпєров, третьою фінішувала колишня вчителька та чинна нардепка від "Слуги народу" Тетяна Рябуха (майже 12%). Ситуація майже ідентична з результатами 1 туру п'ятирічної давнини.

Мер за роботою / Фото фейсбук Олександра Лисенка

Цього разу Лисенко міг не йти на вибори, як кандидат від "Батьківщини", оскільки в обласному осередку партії Тимошенко відбувся невеличкий світоглядний переворот, у результаті якого Лисенко почав думати про власний політичний проєкт (пропозицію долучитися до партії Бориса Філатова він відхилив, а об'єднатись з чернігівським мером Атрошенком під знаменами його "Рідного краю" не наважився), перестав бути керманичем обласної організації – його місце посів колишній регіонал нардеп Ігор Молоток (мер Сум став лише заступником).

Саме цим пояснювали затримку з оголошенням про висунення, проте згодом кризу було подолано – Лисенко визнав політичну доцільність у призначенні Молотка, а "Батьківщина" буквально в останній момент висунула Лисенка й він не підвів.

Загалом, місцеві вибори-2020 стали провалом для політсили Юлії Тимошенко, але не в Сумах, де позиції політичної сили залишаються доволі впевненими.