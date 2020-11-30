22 ноября 2020 года Полтава избрала нового мэра. Им оказался старый мэр Александр Мамай, которого отстранили от власти 2 года назад, а сейчас он взял убедительный реванш. В этом ему помогли местные пенсионеры и деньги Игоря Коломойского.

История Александра Мамая напоминает одновременно историю Золушки и графа Монте-Кристо, но с украинской спецификой и колоритом. Здесь есть превращение носильщика стеклотары без высшего образования в агробарона, молниеносная победа, заговор и скитания, а также эффектная электоральная месть. Подробности драмы – в материале 24 канала.

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Биография Александра Мамая

Александр Мамай родился в райцентре Решетиловка 11 июня 1968 года, но впоследствии перебрался в столицу области – Полтаву. С этим городом и связана вся дальнейшая жизнь Мамая.

После окончания школы в 1985 году Александру не повезло поступить в вуз, поэтому он пошел работать. Работа грузчика особых знаний не требовала, а деньги приносила. В 1986 году Мамай все же вступает в Полтавский инженерно-строительный институт (ныне — Полтавский национально-технический университет им. Юрия Кондратюка), но по результатам первой же сессии юношу, которому не по душе пришлась его потенциальная специальность "Теплогазоснабжение и вентиляция", отчисляют за академическую неуспеваемость. Дальнейших успехов Александр Мамай достиг без высшего образования, а получил заветный диплом только в этом десятилетии, конечно, дистанционно.

Возможно, это было одно из самых важных событий в жизни будущего бизнесмена и политика, ведь это было время распада советской системы и появления "рыночных отношений", когда грузчик стеклотары без диплома мог быть куда более успешным, чем инженер. Особенно, если грузчик имеет талант к бизнесу, знает нужных людей и не боится рисковать.

Бизнес-карьера

Следующие несколько лет Мамай получает записи в трудовой о непрестижных работах – кроме грузчика он также был дворником в детском саду, а также маляром. Впрочем, душой Александр Мамай был на рынках и оптовых базах. Именно там в начале 90-х бурлила экономическая жизнь Полтавы, зарабатывались первые миллионы и сдавались экзамены на знание новых реалий уже независимой Украины.

В 1996 году Александр Мамай наконец официально выходит из тени и становится ФЛП. Некоторое время фирма Мамая торгует на рынках города, но дальше молодому бизнесмену это становится не очень интересно и он делает довольно резкий, но логичный шаг – идет в агробизнес. С осени 2000 он возглавил сельскохозяйственное предприятие "Интер-Агро", которое вскоре стало одним из монополистов на сельскохозяйственном рынке Полтавщины и обрабатывало и получало выгоду от 40 тысяч гектаров арендованных у государства местных черноземов.

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В 2012 году Мамай продал холдинг своему родственнику – агробарону Андрею Веревскому (дочь Мамая замужем за кузеном владельца Kernel) и официально стал очень богатым человеком. После этого Александра Мамай решил полностью посвятить себя политике.

В декларации-2018 Александр Мамай указал 1 630 000 долларов и 4 600 000 гривен наличными (большая часть суммы – на 76-летней матери), но большая часть сбережений – на жене Людмиле Мамай, на которой он дважды женился и дважды официально разводился. Как предполагают журналисты Bihus-INFO, чтобы не декларировать все свое богатство. Последний раз Мамай разводился с женой в 2013 году, после этого в 2015 снова с ней жил в ее доме на 420 квадратных метров, а в 2016 и 2018 годах стал отцом двух дочерей. Матерью Марии и Полины, вероятно, является Людмила Мамай.

Политические победы

К тому времени Мамай появлялся в политике спорадически уже 6 лет. Дебютом в политике стал 2006 год, когда он баллотировался в Полтавский облсовет от "Поры" и был техническим кандидатом Виктора Животенко – тогдашнего главу одного из районов Полтавы поддерживали одновременно и "Партия регионов", и "Наша Украина".

Мамай довольно быстро сообразил, что в политике лучше быть субъектом, а не объектом, поэтому решил работать на себя. В 2009 году он создал ГО "Наш дом – Полтава", эта организация использовала кейс мэра Киева Черновецкого, который победил в столице Украины благодаря системной раздаче продуктов пенсионерам, и перенес его на Полтаву.

В следующем году Александр Мамай баллотировался на мэра от партии "Совесть Украины". Выборы-2010 стали триумфом Мамая (он получил 61,64% голосов избирателей (67444 голоса) и лебединой песней для партии-франшизы. Партия получила абсолютное большинство в горсовете, а большинство во фракции полтавской "Совести" составляли выходцы из холдинга Веревского. Также депутатом стал младший брат миллиардера и падчерица самого Мамая – бизнес-леди Ирина Климко (впоследствии решение горсовета в пользу родственницы мэра станет поводом к конфликту с судьей Ларисой Гольник).

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Уже через полтора года Мамай отречется от идеалов конституционной демократии и станет членом "Партии регионов". Потом быстро предаст политсилу Януковича и вернется к "Совести". И снова победит с ней на выборах. Главным аргументом кандидата в мэры Мамая 2010-го года стала гречка – он активно раздавал тонны популярной крупы малозащищенным слоям населения, даже не скрывал этого и считал себя благотворителем и меценатом (о чем имеет соответствующую справку).

Кто это все профинансировал – остается тайной и сейчас, ведь у успешного бизнесмена, согласно декларации, за 2009 год было 23 тысячи гривен заработка, а в собственности господин Мамай имел только грузовик российского производства и прицеп к нему. Единственный его тогдашний солидный актив – сумма на банковском счете в 200 тысяч гривен. Журналисты предполагали, что "банкет" устроили на деньги Веревского, но Мамай это опровергал.

Не волнуйтесь, я гречку раздавал и за себя, и за него,

– мэр Мамай шутит во время заседания на 33 сессии Полтавского горсовета

За кампанию-2010 от имени Александра Мамая было роздано более 60 тысяч продуктовых наборов. Через 5 лет Мамай уже будет раздавать пенсионерам сахар (всего 640 тонн).

Александр Мамай без купюр – прямая речь мэра в конце сюжета:

В 2010 году миллионер Мамай обещал избирателям, что будет работать мэром за символическую 1 гривну зарплаты, но установил себе одну из самых высоких зарплат среди украинского чиновничества и долгое время удерживал первенство. Не дождались от Мамая и выполнения большинства других обещаний.

Мэрство Александра Мамая получилось спорным – он отдал Полтаву на растерзание застройщикам, отдал "нужным людям" рынки и автостоянки, не очень спешил выполнять предвыборные обещания, но сделал ставку на работу с электоратом – помогал пенсионерам, оставил для них льготный проезд, построил детский дом семейного типа, выписывал премии бюджетникам, возил в Полтаву звезд эстрады, раздавал малообеспеченным квартиры (за государственный счет), также ремонтировал дома и финансировал городской спорт. А еще – отремонтировал памятник полтавской галушке.

Особое недовольство вызвало поднятие тарифов, цен на проезд, произвол застройщиков и расцвет МАФов. Лицом оппозиции Мамаю стал эксцентричный нардеп Сергей Каплин. Он получил от своих патронов на Банковой разрешение "качать ситуацию" и превратил жизнь мэра в сплошной кошмар – штурмовал горсовет, засыпал мэра гречкой, устраивал пикеты и даже вызвал противника на поединок.

Автопроисшествие с участием мэра Мамая:

Апогея страсти достигли в 2015 году, когда во время очередного штурма офиса мэра людьми Каплина Мамай подрался с нардепом, а впоследствии, когда бежал из горсовета на машине, его машина сбила нескольких человек, в том числе – его грядущего преемника Александра Шамоту.

Остракизм Мамая

В 2018 году Мамай уже настолько утомил представителей местных элит, что против него объединились даже местные ячейки БПП с "Самопомичью". 14 сентября Полтавский городской совет отстранил мэра – исполняющим обязанности стал Шамота. Впрочем, Мамай не сдался – он отказался признавать себя отстраненным. Хоть мэр и проиграл все суды, он не сдал печать городского головы – "неизвестные" несколько раз взламывали Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и "восстанавливали" Мамая на посту. Никакой ответственности за это никто не понес.

Также Александр Мамай избежал уголовного преследования по обвинениям в коррупции – все дела по злоупотреблению властью и растрате бюджетных денег были "слиты". Ничем завершилась история с нападением на судью Ларису Гольник в 2017 году, она обвиняла во всем мэра Мамая – дело приобрело общегосударственный резонанс, но на этом все. Ну, а сопротивление декоммунизации просто осталось на совести политика – никакого наказания он за это не понес.



Мамай работает на электоральном поле "слуг народа" / Фото официальной страницы мэра Полтавы

В последние несколько лет в Полтаве образовалось безвластие – каждый тянул в свою сторону и никто ни за что не отвечал. Мамай искал поддержки и нашел ее сначала у своих товарищей – бывших "регионалов", от "ОПЗЖ" за мэра-изгнанника приехал "решать" одиозный Илья Кива. Впрочем, и вторая попытка объединиться со сторонниками "русского мира" не стала долгой – уже через полтора года тот же Кива называл Мамая мошенником и аферистом, по которому плачет тюрьма, а сам Александр Мамай нашел новых патронов в лице партии Игоря Палицы/ Игоря Коломойского "За майбутнє".

Выборы-2020

От этой политсилы Александр Мамай пошел на выборы мэра осенью 2020 года и достаточно уверенно победил. Старые оппоненты не смогли ничего противопоставить – кто-то из-за собственной незначительности (Шамота и Каплин), кто-то-после указания свыше (Удовиченко и Матковский).



Кабинет мэра Полтавы готовят к возвращению его старого хозяина / Фото 0532.ua

Конкурентом Мамая во 2 туре был местный застройщик Сергей Иващенко, представлявший "Слугу народа". Его 2 место и почти 48% голосов следует рассматривать как инвестицию в будущее, победу же праздновал Александр Мамай – за него отдали свой голос почти 52% полтавчан, которые пришли на выборы. Явка была очень низкой, лишь 25%, для победы хватило 28 833 голоса.

Сегодня мы не выиграли. Не выиграли из-за разветвленной и доказанной системы подкупа, циничного подвоза и обмана избирателей... Но главная проблема – сегодня не выиграла Полтава,

– конкурент Мамая кандидат в мэры Иващенко, 23 ноября 2020 года.

На следующий день после выборов соперник Мамая признал свое поражение, а 26 ноября 2020 года о победе представителя "За майбутнє" объявили официально.