В Полтаве 22 ноября состоялся второй тур местных выборов. Комиссия подсчитала все голоса. Новым мэром Полтавы становится Александр Мамай.

Об окончательных результатах второго тура выборов в Полтаве сообщает ОПОРА. Ее наблюдатели получили копии итоговых протоколов от районных ТИК в Полтаве.

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Результаты второго тура выборов

Александр Мамай, "За майбутнє" – 28 833 голоса (52,22%);

Сергей Иващенко, "Слуга народа" – 26 385 голосов (47,78%).

Всего участие во втором туре выборов мэра приняли 55 218 полтавчан. То есть явка избирателей во время повторного голосования за кандидатов на должность городского головы в Полтаве составила 25,42%.

Для объявления официальных результатов выборов Полтавского городского головы членам городской ТИК необходимо учесть протоколы УИК из сел, входящих в Полтавскую объединенную общину. Впрочем, кандидат Сергей Иващенко признал свое поражение еще утром 23 ноября.

Напомним, в первом туре выборов Мамай набрал 30,6% голосов, Иващенко поддержали 17,71% избирателей.