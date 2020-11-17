22 ноября жители Полтавы решат, кто будет занимать должность мэра города в ближайшие 5 лет. На финишную прямую в предвыборной гонке вышли Александр Мамай ("За майбутнє") и Сергей Иващенко (Слуга народа”).

Поддержка Александра Мамая составила около 30% голосов, Сергея Иващенко – около 17%. Таким образом, в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, что является необходимым для победы во всех общинах, где проживает более 75 тысяч населения. В материале 24 канала – читайте, что обещают кандидаты в мэры и какой видят Полтаву в следующие 5 лет.

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Судя по результатам голосования, многие жители Полтавы еще не определились, кого из кандидатов второго тура поддержать. За голоса этих избирателей идет борьба. Традиционно во время выборов политики вспоминают о проблемах полтавчан и обещают навести порядок в городе. Чтобы избиратели могли получить больше информации о кандидатах, "Центр совместных действий" представляет обзор предвыборных обещаний в важнейших для общества сферах. Это образование, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дороги. Обзор дает представление о том, какие из этих сфер не в приоритете лидеров гонки за кресло мэра, а какие обещания явно популистские.

Законодательство не обязывает кандидатов на пост мэра публиковать отдельную предвыборную программу. Программа Сергея Иващенко опубликована, в то время как программа Александра Мамая отсутствует в открытом доступе. Поэтому обзор его предвыборных обещаний будет базироваться на позициях предвыборной программы партии "За майбутнє", от которой он баллотируется.

Как мэр влияет на местную политику?

Качество жизни сообщества во многом зависит от мэра, у которого есть широкие полномочия влиять на местную политику. Эти полномочия касаются почти всех сфер. Условно важнейшие полномочия можно разделить на несколько групп – управленческие, бюджетные, контроля, представительские. Подробнее с полномочиями мэра можно ознакомиться на инфографике.



На что влияет мэр / инфографика Центра совместных действий

Предвыборные обещания кандидатов на должность мэра Полтавы

Вызывает беспокойство, что кандидаты на должность мэра не имеют в своих программах четкого плана развития образования и здравоохранения. Ведь в условиях пандемии COVID-19 от качества охраны здоровья зависят жизни украинцев. В программе Сергея Иващенко эти сферы вообще не упоминаются. Александр Мамай лишь отмечает, что обеспечит врачам и учителям достойный уровень доходов и социальный пакет. Однако это обещание выглядит слишком общим и фактически также не дает понимания, как именно политик намерен развивать здравоохранение и образование. Кроме того, в программе партии "За майбутнє", от которой баллотируется Александр Мамай, утверждается, что в Полтаве будет обеспечено медицинское страхование за счет государства. Это обещание выглядит очень странным. Ведь местные власти, и в частности мэр города, не может внедрять медицинское страхование или любые другие меры от имени государственной власти.



Кандидат от "Слуги народа" Сергей Иващенко / Фото со страницы политика на фейсбуке

Вне приоритетов Сергея Иващенко также сфера социальной защиты населения, которая, как и здравоохранение и образование, не упоминается в программе политика. А вот Александр Мамай очертил основные приоритеты для себя. Это высокие социальные гарантии, достойный уровень жизни пенсионеров и ветеранов, а также поддержка и реабилитация воинов АТО, в том числе и путем предоставления им льгот на жилье и ежегодного медицинского обслуживания. Однако программа, с которой Мамай идет во второй тур выборов, опять же содержит обещание, которое не является полномочием мэра. Это обеспечение минимальной пенсии, которая превышает фактический прожиточный минимум.

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А вот с жилищно-коммунальным хозяйством ситуация противоположная. Эта сфера не отражена в программе Александра Мамая и есть в программе Сергея Иващенко. Политик планирует внедрять программу сортировки мусора и публичный контроль за загрязнением, а также построить современный экологичный мусороперерабатывающий завод. Кроме того, среди его приоритетов аудит и модернизация инженерных сетей и упрощение подключения к ним.

Единственной из анализируемых сфер, о которой написали оба кандидата на пост мэра, является транспорт. Сергей Иващенко основными задачами для себя видит обеспечение города крупногабаритным общественным транспортом, внедрение электронного билета и программы "экотранспорт" и развитие велоинфраструктуры. Также политик считает, что необходимо навести порядок с парковкой. Однако как именно это планируется делать, не уточняет. А вот Александр Мамай лишь отмечает, что будет строить современные транспортные сети. Никаких подробностей по развитию транспортной инфраструктуры программа не содержит.



Александр Мамай – кандидат от "За майбутнє" / Фото со страницы политика на Фейсбуке

О развитии дорог в Полтаве оба кандидата ничего не указали. И это при том, что около 90% жителей города частично или полностью недовольны состоянием дорог.

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Для чего городу мэры без плана действий?

Качество предвыборных программ Сергея Иващенко и Александра Мамая, претендующих на пост мэра Полтавы, оставляет желать лучшего. Сергей Иващенко вообще не указал, как собирается работать с образованием, здравоохранением, социальной защитой и дорожной инфраструктурой. Александра Мамая, судя по программе, не очень беспокоят состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства в городе. К тому же некоторые обещания, с которыми политик идет во второй тур, вообще не являются полномочиями местных властей, а значит не могут быть реализованы.

В то же время программы политиков, которые победят на выборах городского головы и местного совета, должны лечь в основу стратегий и программ социально-экономического развития города. От мэра и местных депутатов зависит качество лечения в медучреждениях, уровень образования в школах, состояние общественного транспорта в городе и многие другие вопросы. Поэтому перед тем, как поставить галочку в избирательном бюллетене, ознакомьтесь с предвыборными программами кандидатов, их связями и предыдущим политическим опытом.

Автор – Мария Квицинская, аналитик Центра совместных действий, для издания ЗМІСТ