Действующий глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, будет баллотироваться на пост городского главы Харькова от партии "Слуга народа". Адвокат с многолетним стажем, владелец квартир, земельных участков, целого автопарка и даже биткоинов. Подробную биографию Алексея Кучера читайте в статье.

Для того, чтобы стать главой Харькова, Кучеру придется победить на местных выборах Геннадия Кернеса, который занимает эту должность уже 10 лет и планирует баллотироваться снова. Сайт 24 канала рассказывает, что известно об Алексее Кучера.

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Биография

Кучер Алексей Владимирович родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. Имеет два высших образования – окончил Педагогический университет им. Сковороды по специальности "Физическое воспитание" и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". После чего получил адвокатскую лицензию в 2011 году и преподавал в Высшей школе адвокатуры.

Также известно, что Алексей Кучер занимался адвокатской практикой и специализировался именно на уголовных делах. Еще в 2018 году он был адвокатом Владимира Литвина, которого подозревали в "деле рюкзаков".

Напомним, что "дело рюкзаков" – это коррупционный скандал вокруг закупок Министерства внутренних дел для Нацгвардии. В феврале 2015 года МВД заключило договоры о закупке 5 тысяч рюкзаков по завышенной стоимости – 2898 гривен за штуку. Кстати, подзащитному Кучера все же пришлось оплатить полную предназначенную судом компенсацию убытков, а это более 4,8 миллиона гривен.

Кучер во время внеочередных парламентских выборов в 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №179 в Харьковской области от партии "Слуга народа" и получил место в парламенте, набрав 50,61% голосов избирателей, что почти втрое больше, чем у его ближайшего соперника – тогдашнего председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова.

Но в Верховной Раде Кучер пробыл недолго, уже в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его на должность главы Харьковской облгосадминистрации,

Семья

Жена Алексея Кучера – Виктория Кучер – до недавнего времени работала помощником судьи в Харьковском районном суде. Но уже 14 июня подала декларацию перед увольнением с этой должности. Также Кучер отец двух дочерей – Амелии и Стефании.



Фото из Фейсбука Алексея Кучера

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Декларация

Декларация Алексея Кучера вызвала вопросы с самого начала его политической деятельности. Так, в электронной декларации, которую он подал в 2018 году отсутствует информация о доходах. То есть, за отчетный период, а именно за 2017 год, ни Алексей Кучер, ни его жена не получили ни копейки доходов. Однако у супругов на тот момент было задекларировано три квартиры в Харькове, два земельных участка, жилой дом и офис.

В декларации за 2019 год доходы у Кучера увеличились. Вместе с женой он владеет квартирой в Харькове площадью 62,9 квадратных метра, которая была приобретена за 429,2 тысячи гривен в 2010 году. В совместной собственности с женой и дочерьми также является еще одна квартира в Харькове, общей площадью 95,5 квадратных метра, приобретенная в 2019 году.

Виктория Кучер владеет двумя земельными участками в Люботине на Харьковщине (площадь первой – 130 квадратных метра (1,03 сотка), стоимость – 520 гривен, площадь второй – тысяча квадратных метров (10 соток), стоимость – 24 720 гривен). Оба участка жена приобрела в 2011 году. Также в его собственности числится жилой дом в Харькове, площадью 62 квадратных метра, стоимостью 227 000 гривен и недостроенный жилой дом в Люботине.

У самого Алексея Кучера еще две квартиры в Харькове – одна площадью 68,6 квадратных метра, которую он приобрел за 612 тысяч гривен в 2018 году, а другая площадью 61, 9 квадратных метра, приобретенная за 653 тысячи гривен также в 2018 году. Кроме этого у кандидата в мэры Харькова есть земельный участок в Херсонской области, площадью в 6,25 гектаров.

Из имущества Алексей Кучер также задекларировал двое часов марки Rolex (одни принадлежат ему, вторые – жене) и четыре автомобиля:

Lexus NX 200T (2017 выпуска, принадлежит Алексею Кучер)

Audi Q5 (2011 года выпуска, принадлежит Виктории Кучер)

Volkswagen Passat (2011 года выпуска, принадлежит Алексею Кучера)

ГАЗ-САЗ (1987 года выпуска, принадлежит Алексею Кучера).

Что касается средств, то Кучер также задекларировал 77 биткоинов, стоимостью более 13 миллионов гривен. По основному месту работы Кучер получил за 2019 год 134 588 гривен. А наличными чиновник задекларировал 84 тысячи долларов, а его жена – 200 тысяч долларов и 48 тысяч гривен.

Программа на выборах

Детальной программы на предстоящих выборах Алексей Кучер пока не представил. Но, на своей официальной странице в Фейсбуке Кучер делится стратегией развития Харьковщины, где сосредоточивает внимание на развитии в регионе инфраструктуры, промышленности, сельском хозяйстве и IT.