Военный переводчик, бизнесмен, телеведущий, чиновник правительства Азарова, активист Евромайдана. Это далеко не все амплуа, которые выполнял за свою жизнь Андрей Пальчевский. Читайте в статье – что известно об одном из кандидатов на кресло мэра столицы.

Андрею Пальчевскому 59 лет. Он родился в Киеве, но долгое время жил в России и гражданство Украины получил в 2009 году. Сайт 24 канала знакомит с его биографией.

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Биография Андрея Пальчевского

Родился 19 июля 1961 года. Был усыновлен Иваном Пальчевским, а имя своего биологического отца не знает. Ходил в лицей международных отношений № 51 на Липках, а после выпуска уехал учиться в Москву, где поступил в Военный институт, в котором готовили офицеров и политработников-пропагандистов.

Специальность Пальчевского – военный переводчик. Он знает несколько иностранных языков, среди которых – тайский, лаосский и иврит. Шесть лет работал военным переводчиком в Лаосе. Офицер запаса Вооруженных сил России.

Бизнес

После карьеры военного Пальчевский ушел в бизнес, получил новый диплом – экономиста.

Сначала он возглавил (1991 год) российское представительство американской компании Монсанто "Нутрасвит АГ", которая занимается агропроизводством. А в 1993 году стал директором "Квест ЮТС" – одной из крупнейших в России компаний в области технологии пивоварения. В этой должности Пальчевский работал до 2004 года.

Андрей Пальчевский / Фото с его страницы в Facebook

После своего возвращения в Украину основал клинику "Евролаб", а также несколько других компаний: "Центр лабораторных исследований", "Пищевая ароматика", "Сити Инвест Сервис", "Новая авиация Украины".

Возвращение в Украину

По словам самого Андрея Пальчевского приехать на историческую родину его заставили преследования, которым он подвергся в России. Его вроде бы пытались отравить, судя по всему – конкуренты.

Девять раз его госпитализировали, последний раз – уже в Киеве. После этого последнего случая и пришло в голову открыть в Киеве собственную клинику, рассказал Андрей Пальчевский в интервью.

Телевидение

В 2011 году Андрей Пальчевский решил стать телеведущим. Сначала вел программу "Глубинное бурение" на Первом национальном. Также работал на телеканале "Интер" и "Прямой". Фактически не сходит с экранов пророссийских телеканалов – 112, NewsOne, НАШ. Также охотно ездит в Россию, где участвует в пропагандистских передачах Ольги Скабеевой на телеканале Россия 1.

В массовке одного из ранних шоу Пальчевского засветился Алексей Гончарук, который впоследствии стал премьер-министром / скриншот

Политика

Еще находясь в РФ, Андрей Пальчевский занимался политикой. Он неудачно баллотировался в Госдуму от "Партии любителей пива".

По его собственным словам, эта партия должна была стать альтернативой "партии водки" — так Пальчевский называл тогдашнюю российскую власть во главе с Борисом Ельциным. В итоге любители пива получили 0,62 процента голосов и в Госдуму не попали.

В 2010 году в Украине Пальчевский неожиданно был назначен заместителем Равиля Сафиулина, министра по делам семьи, молодежи и спорта во вновь созданном правительстве Николая Азарова. Но поработал на этой должности всего три месяца, а потом уволился по собственному желанию.

На последних президентских выборах в Украине Пальчевский поддержал Владимира Зеленского, а в 2020 году объявил, что хочет стать мэром Киева и создал партию "Победа Пальчевского".

Участие в революциях

По словам самого Андрея Пальчевского, он принимал активное участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. Во время расстрелов на Майдане в 2014 году на автомобиле "Евролаб" вывозил раненых. Также Пальчевский забрал Юлию Тимошенко из тюрьмы, после того как она была освобождена.

Семья

Андрей Пальчевский отец четырех детей: три сына и дочь. Но со своей женой, с которой он был в браке тридцать лет, развелся в 2012 году. Этот был громкий процесс. Пальчевский, как оказалось, по документам очень бедный человек и своей жене он ничего не оставил.

Скандалы с Пальчевским

Первый политический скандал был связан с назначением на должность в правительство Азарова. Пальчевского обвинили в том, что он имеет фактически два гражданства – Украины и России, поэтому не имеет права быть государственным служащим.

Во время эфира на телеканале Россия 1 Андрей Пальчевский сказал что Россия не должна ругать Украину, если в Кремле заинтересованы в воссоединении. Цитата:

"Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого Дня воссоединения". Вот отрывок из этого телеефира:

Слова и само участие в российской пропагандистской программе, а также биография Андрея Пальчевского, привело к обвинениям в его сторону – его называют "агентом Кремля" и "шпионом". Но он это отрицает.

Еще один скандал связан с бизнес-связями Пальчевского. Журналисты-расследователи с Bihus.info, заявили, что у предполагаемого мэра столицы Украины есть фирма в Москве и партнеры – рейдеры из ОРДЛО.