Військовий перекладач, бізнесмен, телеведучий, чиновник уряду Азарова, активіст Євромайдану. Це далеко не всі амплуа, які виконував за своє життя Андрій Пальчевський. Читайте у статті – що відомо про одного з кандидатів на крісло мера столиці.

Андрію Пальчевському 59 років. Він народився у Києві, але тривалий час жив в Росії й громадянство України отримав у 2009 році. Сайт 24 каналу знайомить з його життєписом.

Читати також Російське минуле та любов до каналів Медведчука: скандальні факти про Пальчевського

Біографія Андрія Пальчевського

Народився 19 липня 1961 року. Був всиновлений Іваном Пальчевським, а ім’я свого біологічного батька не знає. Ходив до ліцею міжнародних відносин № 51 на Липках, а після випуску поїхав навчатися до Москви, де вступив у Військовий інститут, у якому готували офіцерів та політпрацівників-пропагандистів.

Спеціальність Пальчевського – військовий перекладач. Він знає декілька іноземних мов, серед яких – тайська, лаоська та іврит. Шість років працював військовим перекладачем в Лаосі. Офіцер запасу збройних сил Росії.

Бізнес

Після кар’єри військового Пальчевський пішов у бізнес, отримав новий диплом – економіста харчових технологій.

Спочатку він очолив (1991 рік) російське представництво американської компанії Монсанто "Нутрасвіт АГ", яка займається агровиробництвом. А у 1993 році став директором "Квест ЮТС" – однієї з найбільших у Росії компаній у галузі технології пивоваріння. На цій посаді Пальчевський працював до 2004 року.

Андрій Пальчевський / Фото з його сторінки у Facebook

Після свого повернення в Україну заснував клініку "Євролаб", а також декілька інших компаній: "Центр лабораторних досліджень", "Харчова ароматика" "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України".

Повернення в Україну

За словами самого Андрія Пальчевського приїхати на історичну батьківщину його змусили переслідування, яких він зазнав в Росії. Його начебто намагалися отруїти, судячи з усього – конкуренти.

Дев’ять разів його шпиталізували, останній раз — вже у Києві. Після цього останнього випадку і спало на думку відкрити в Києві власну клініку, розповів Андрій Пальчевський в інтерв’ю.

Телебачення

У 2011 році Андрій Пальчевський вирішив стати телеведучим. Спочатку вів програму "Глибинне буріння" на Першому національному. Також працював на телеканалі "Інтер" й "Прямий". Фактично не сходить з екранів проросійських телеканалів – 112, NewsOne, НАШ. Також залюбки їздить до Росії, де бере участь у пропагандистських передачах Ольги Скабєєвої на телеканалі Росія 1.

У масовці одного з ранніх шоу Пальчевського засвітився Олексій Гончарук, який згодом став прем'єр-міністром / Скріншот

Політика

Ще перебуваючи в РФ, Андрій Пальчевський займався політикою. Він невдало балотувався до Держдуми від "Партії любителів пива".

За його власними словам, ця партія мала стати альтернативою "партії горілки" — так Пальчевський називав тодішню російську владу на чолі з Борисом Єльциним. Зрештою любителі пива отримали 0,62 відсотка голосів й до Держдуми не потрапили.

У 2010 році в Україні Пальчевський несподівано був призначений заступником Равіля Сафіуліна, міністра у справах сім’ї, молоді та спорту в новоствореному уряді Миколи Азарова. Але попрацював на цій посаді лише три місяці, а потім звільнився за власним бажанням.

На останніх президентських виборах в Україні Пальчевський підтримав Володимира Зеленського, а у 2020 році оголосив, що хоче стати мером Києва й створив партію "Перемога Пальчевського".

Участь в революціях

Зі слів самого Андрія Пальчевскього, він брав активну участь в Помаранчевій революції та Революції Гідності. Під час розстрілів на Майдані у 2014 році на автомобілі "Євролаб" вивозив поранених. Також Пальчевський забрав Юлію Тимошенко з в’язниці, після того як її було звільнено.

Родина

Андрій Пальчевський батько чотирьох дітей: три сина й донька. Але з своєю дружиною, з якою він був у шлюбі тридцять років, розвівся у 2012 році. Цей був гучний процес. Пальчевський, як виявилось, за документами дуже бідна людина й своїй дружині він нічого не залишив.

Скандали з Пальчевським

Перший політичний скандал був пов'язаний з призначенням на посаду в уряд Азарова. Пальчевського звинуватили у тому, що він має фактично два громадянства – України та Росії, тому не має права бути державним службовцем.

Під час етеру на телеканалі Росія 1 Андрій Пальчевський сказав що Росія не повинна лаяти Україну, якщо у Кремлі зацікавлені у возз’єднанні. Цитата:

"Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, то далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання". Ось уривок з цього телеетеру:

Слова й сама участь в російський пропагандистській програмі, а також біографія Андрія Пальчевського, призвела до звинувачень у його бік – його називають "агентом Кремля" та "шпигуном". Але він це заперечує.

Ще один скандал пов'язаний з бізнес-зв’язками Пальчевського. Журналісти-розслідувачі з Bihus.info, заявили, що у ймовірного мера столиці України є фірма в Москві та партнери – рейдери з ОРДЛО.