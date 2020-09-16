Глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко заявил, что подает в отставку с занимаемой должности. Все из-за того, что, как он сам утверждает, его лишили какого-либо влияния на формирование состава кандидатов в облсовет от "Слуги народа".

Обращение, в котором политик заявил о собственной отставке, Андрей Прокопенко опубликовал в своем фейсбуке.

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Вы знаете, что глава ОГА без "своих" депутатов в областном совете – это слабый глава ОГА. Он не будет иметь возможности реализовать стратегию развития региона. Без этого моя работа не имеет смысла,

– заявил политик.

Он вспомнил популярную пословицу о том, что "при согласии и малые дела вырастают в большие, при разногласии и большие распадаются". Прокопенко также подчеркнул, что любой конфликт вредит обеим сторонам.

"В этом случае он может вредить и президенту. Поэтому я решил его не углублять и уйти. Друзья, я очень благодарен вам за совместную работу. Спасибо всем, до встречи", – резюмировал глава Черниговской ОГА.

Кто такой Андрей Прокопенко: