Меня лишили какого-либо влияния: глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку
Глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко заявил, что подает в отставку с занимаемой должности. Все из-за того, что, как он сам утверждает, его лишили какого-либо влияния на формирование состава кандидатов в облсовет от "Слуги народа".
Обращение, в котором политик заявил о собственной отставке, Андрей Прокопенко опубликовал в своем фейсбуке.
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Вы знаете, что глава ОГА без "своих" депутатов в областном совете – это слабый глава ОГА. Он не будет иметь возможности реализовать стратегию развития региона. Без этого моя работа не имеет смысла,
– заявил политик.
Он вспомнил популярную пословицу о том, что "при согласии и малые дела вырастают в большие, при разногласии и большие распадаются". Прокопенко также подчеркнул, что любой конфликт вредит обеим сторонам.
"В этом случае он может вредить и президенту. Поэтому я решил его не углублять и уйти. Друзья, я очень благодарен вам за совместную работу. Спасибо всем, до встречи", – резюмировал глава Черниговской ОГА.
Кто такой Андрей Прокопенко:
- Это украинский предприниматель и политик. Свою профессиональную деятельность он начинал в частном бизнесе в сферах консалтинга и нефтяной промышленности.
- В украинской политике появился в 2015 году, став депутатом Черниговского областного совета от партии "Наш край". Проработал там до 2017 года.
- В 2019 году присоединился к "Слуге народа", а во время парламентских выборов возглавлял штаб партии в Одесской области. Главой Черниговской ОГА стал уже после выборов – в октябре 2019 года.