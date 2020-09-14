Голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко заявив, що подає у відставку з займаної посади. Усе через те, що, як він сам стверджує, його позбавили будь-якого впливу на формування складу кандидатів до облради від "Слуги народу".

Звернення, в якому політик заявив про власну відставку, Андрій Прокопенко опублікував у своєму фейсбуці.

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Ви знаєте, що голова ОДА без "своїх" депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА. Він не буде мати можливості реалізувати стратегію розвитку регіону. Без цього моя робота не має сенсу,

– заявив політик.

Він пригадав популярне прислів'я про те, що "в злагоді й малі справи зростають, а без злагоди – і великі руйнуються". Прокопенко також підкреслив, що будь-який конфлікт шкодить обом сторонам.

"У цьому випадку він може шкодити й президенту. Тому я вирішив його не поглиблювати й піти. Друзі, я дуже вдячний вам за спільну роботу. Дякую всім, до зустрічі", – резюмував голова Чернігівської ОДА.

Хто такий Андрій Прокопенко: