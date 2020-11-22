Кандидат в мэры Львова Андрей Садовый проголосовал во втором туре выборов. Он надеется на хорошие перемены и чувствует, что все будет в порядке.

На избирательный участок действующий городской голова пришел с женой Екатериной. Об этом сообщает 24 канал.

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Андрей Садовый заявил, что у него отличное настроение, и призвал львовян показать пример и прийти проголосовать.

Если ты гражданин и ты чувствуешь себя львовянином, который хочет жить в классном городе, сделай банально этот шаг, покажи пример – приди проголосуй,

– отметил мэр города.

В то же время Екатерина Кит-Садовая сказала: "Во время этих выборов сложилась такая ситуация, что я еще больше утвердилась, что я все же львовянка, что я гражданка и я не равнодушна к этому всему, что происходит. И я должна тоже приобщаться к этому, чтобы люди увидели свет".

Какова явка избирателей

"Имеем явку, которая плюс минус ниже на 2% от той, которая была в первом туре. Имеем тревожные сигналы из Лычаковского района, особенно в Винниках, там люди находят у себя прописанных неизвестных людей. Полиция сейчас этим занимается, и на некоторых участках обнаружили уже прописанные протоколы – главой, секретарем. Я бы хотел, чтобы все, кто есть в избирательном процессе, поняли, что нужно иметь уважение к решению львовян. Я никому бы не рекомендовал жульничать, это недопустимо", – заявил Садовый.

По его словам, на всех участках есть наблюдатели, и они мониторят ситуацию на 100%, потому что важно защитить результат.

"Вы знаете, что эта кампания была такой непростой, поэтому будем защищать", – сказал он.

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