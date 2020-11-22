Кандидат у мери Львова Андрій Садовий проголосував у другому турі виборів. Він сподівається на добрі зміни та відчуває, що все буде гаразд.

На виборчу дільницю чинний міський голова прийшов з дружиною Катериною. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Другий тур виборів мера в містах України: яка явка виборців

Андрій Садовий заявив, що в нього чудовий настрій та закликав львів'ян показати приклад і прийти проголосувати.

Якщо ти громадянин і ти відчуваєш себе львів'янином, який хоче жити в класному місті, зроби банально цей крок, покажи приклад – прийди проголосуй,

– зазначив мер міста.

Водночас Катерина Кіт-Садова сказала: "Під час цих виборів склалась така ситуація, що я ще більше утвердилась, що я все ж таки львів'янка, що я громадянка і я не байдужа до цього всього, що відбувається. І я мушу теж долучатись до цього, аби люди побачили світло".

Яка явка виборців

"Маємо явку, яка є плюс мінус нижчою на 2% від тої, яка була у першому турі. Маємо тривожні сигнали з Личаківського району, особливо у Винниках, там люди знаходять у себе прописаних невідомих людей. Поліція зараз цим займається, і на деяких дільницях виявили вже прописані протоколи – головою, секретарем. Я б хотів, щоб всі, хто є у виборчому процесі, зрозуміли, що треба мати повагу до рішення львів'ян. Я нікому б не рекомендував махлювати, це недопустимо", – заявив Садовий.

За його словами, на всіх дільницях є спостерігачі і вони моніторять ситуацію на 100%, адже важливо захистити результат.

"Ви знаєте, що ця кампанія була такою непростою, тому будемо захищати", – сказав він.

Андрій Садовий голосує на виборах мера Львова: дивіться відео