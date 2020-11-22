В Украине 22 ноября проходит второй тур выборов городского головы в 12 городах. По состоянию на 20: 00 явка на местных выборах составила 29,3%.

Координатор гражданской сети Ольга Айвазовская в своем фейсбуке рассказала, что явка в целом по городам составила около 29,3%

Важно Как проходят местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео

Это несколько больше, чем во время голосования во втором туре на прошлой неделе, когда было 23,9%. Погрешность не превышает 1,4%.

Какой была явка по состоянию на 13:00

Ранее в ЦИК заявили, что явка по состоянию на 13:00 составила 12,7%.

Никополь – 12,91%;

Славянск – 18,14%;

Ужгород – 12,19%;

Бердянск – 12,38%;

Львов – 12,89%;

Дрогобыч – 11,46%;

Николаев – 12,26%;

Полтава – 11,15%;

Ровно – 12,35%;

Черкассы – 11,59%.

Данные о явке от ОПОРЫ

Явка по состоянию на 11:00 составила всего 9,7%. Это одна из самых низких явок на выборах за всю историю Украины. Такие данные приводит Гражданская сеть ОПОРА.

Явка по состоянию на 11:00 составляет 9,7%, погрешность выборки – 0,5%. Это интегрированный показатель для городов, где проводится повторное голосование,

– сказал аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

Как добавила глава правления сети Ольга Айвазовская, явка является репрезентативной для 11 территориальных общин.

"Мы ее не получаем из территориальных избирательных комиссий. Фактически мы проводим параллельный подсчет явки", – уточнила она.

Также Айвазовская сообщила, что наблюдатели пока не фиксируют серьезных нарушений избирательного процесса.

По словам Айвазовской, вовремя начали свою работу 81,17% избирательных участков. Она рассказала, что на 0,42% участков голосование не началось и после 8:30 утра.

Цифры для сравнения:

В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. По состоянию на 12 часов было всего 12,5%.

явка составила 36,88%. По состоянию на 12 часов было всего 12,5%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%. По состоянию на 13 часов было всего 10,78%.

Больше о местных выборах, их результатах и голосовании во 2 туре – по ссылке.