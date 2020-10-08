К новому избирательному законодательству в 2020 году украинцы получат и новые документы для осуществления волеизъявления. Однако бюллетень, в котором избиратель будет отмечать кандидата или партию, которых хочет поддержать, можно легко лишить полномочий.

Официальный документ признают недействительным, если поставить несколько лишних отметок или бросить в ящик пустым. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Чем отличаются бюллетени нового образца

С бюллетенями нового образца столкнутся города и села с более чем 10 тысячами избирателей. Будут выбирать депутатов в областные, городские, сельские и поселковые советы.

Бюллетени нового образца / Скриншот с видео

В таком бюллетене будет:

слева – список партий;

посередине – 2 квадрата для отметок,

справа – пронумерованный перечень кандидатов от партии.

"Если раньше очередность получения мандатов определяла только партия, то сейчас очередность кандидатов, которые получат мандаты, будет зависеть от голосов", – отметил член Центральной избирательной комиссии Павел Любченко.

Избирательная каллиграфия

Бюллетень нужно заполнить правильно, придерживаясь избирательной каллиграфии. Цифры необходимо вписывать в специально расчерченный трафарет, а номер кандидата должен быть точным, то есть не 1, а 01.





Цифры необходимо вписывать в специально расчерченный трафарет / Скриншот с видео

Впрочем, такая трафаретная избирательная каллиграфия, хоть и прописана в правилах, однако на этих местных выборах будет иметь рекомендательный характер. Действительными будут считать и бюллетени, заполненные собственным почерком.

Будут ли использовать традиционные бюллетени

Проще разобраться будет тем, кто живет на территории, где зарегистрировано менее 10 тысяч избирателей. Там кандидаты баллотируются по мажоритарной системе, то есть самостоятельно, поэтому и бюллетени будут традиционными. И чтобы проголосовать – достаточно будет поставить "галочку" или "крестик" за кандидата.

Цветные бюллетени

В то же время различать бюллетени помогут цвета – в ЦИК утвердили 6 разновидностей. Окраска зависит от органа самоуправления, в который проходят выборы.

В ЦИК утвердили 6 разновидностей цветов для бюллетеней / Скриншот с видео

Все 6 форм бюллетеней заполнять не придется, ведь в разных населенных пунктах избиратели получат только соответствующее количество. Будет зависеть это от того, кого будут избирать на той территории.

Преимущественно – это 4 бюллетеня, которыми будут голосовать за:

мэра,

депутатов городского, районного и областного советов.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала