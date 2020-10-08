На местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют принять участие 58% украинцев. Однако, если ситуация с коронавирусом в стране обострится, голосовать намерены 46%.

Явка на местных выборах может снизиться в случае второй волны COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Согласно исследованию, планы украинцев относительно участия в выборах таковы:

58% опрошенных заявили, что планируют идти голосовать;

еще 21% затрудняются с ответом (50/50);

8% – возможно примут участие;

13% заявили, что их участие маловероятно.

Как явка изменится в случае обострения в стране ситуации с коронавирусом:

готовность принять участие в выборах в таком случае подтвердили 46% респондентов;

23% не могут (50/50);

9% – возможно придут на участки;

21% – маловероятно.

Как может измениться явка на выборах в случае второй волны коронавируса / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе? Его провел "Рейтинг". В течение 4 – 7 октября путем личных интервью было опрошено 5 тысяч респондентов по всей стране, помимо оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

К слову, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4 – 7 октября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Обратите внимание! По состоянию на 8 октября в Украине коронавирусом заболели 244 734 человека. За последние сутки недуг подтвердили еще у 5 397 украинцев – самый большой показатель за все время эпидемии. Всего выздороветь удалось 108 233 людям, к сожалению, умерли 4 690 больных.