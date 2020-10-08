Вторая волна коронавируса может снизить явку на выборах: насколько ощутимо
На местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют принять участие 58% украинцев. Однако, если ситуация с коронавирусом в стране обострится, голосовать намерены 46%.
Явка на местных выборах может снизиться в случае второй волны COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Согласно исследованию, планы украинцев относительно участия в выборах таковы:
- 58% опрошенных заявили, что планируют идти голосовать;
- еще 21% затрудняются с ответом (50/50);
- 8% – возможно примут участие;
- 13% заявили, что их участие маловероятно.
Как явка изменится в случае обострения в стране ситуации с коронавирусом:
- готовность принять участие в выборах в таком случае подтвердили 46% респондентов;
- 23% не могут (50/50);
- 9% – возможно придут на участки;
- 21% – маловероятно.
Как может измениться явка на выборах в случае второй волны коронавируса / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе?Его провел "Рейтинг". В течение 4 – 7 октября путем личных интервью было опрошено 5 тысяч респондентов по всей стране, помимо оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
К слову, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4 – 7 октября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии. Подробнее об этом читайте по ссылке.
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