До нового виборчого законодавства у 2020 році українці отримають й нові документи для здійснення волевиявлення. Проте бюлетень, в якому виборець відмічатиме кандидата чи партію, яких хоче підтримати, можна легко позбавити повноважень.

Офіційний документ визнають недійсним, якщо поставити декілька зайвих позначок чи вкинути у скриньку пустим. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Зверніть увагу Друга хвиля коронавірусу може знизити явку на виборах: наскільки відчутно

Чим відрізняються бюлетені нового зразка

З бюлетенями нового зразка зіштовхнуться міста та села з понад 10 тисячами виборців. Обиратимуть депутатів у обласні, міські, сільські та селищні ради.



Бюлетені нового зразка / Скриншот з відео

У такому бюлетені буде:

ліворуч – перелік партій;

посередині – 2 квадрати для позначок,

праворуч – пронумерований перелік кандидатів від партії.

"Якщо раніше черговість отримання мандатів визначала лише партія, то зараз черговість кандидатів, які отримають мандати, буде залежати від голосів", – зазначив член Центральної виборчої комісії Павло Любченко.

Виборча каліграфія

Бюлетень потрібно заповнити правильно, дотримуючись виборчої каліграфії. Цифри необхідно вписувати у спеціально розкреслений трафарет, а номер кандидата має бути точним, тобто не 1, а 01.





Цифри необхідно вписувати у спеціально розкреслений трафарет / Скриншот з відео

Утім, така трафаретна виборча каліграфія, хоч і прописана в правилах, однак на цих місцевих виборах буде мати рекомендаційний характер. Дійсними вважатимуть і бюлетені заповнені власним почерком.

Чи будуть використовувати традиційні бюлетені

Простіше розібратися буде тим, хто мешкає на території де зареєстровано менше, ніж 10 тисяч виборців. Там кандидати балотуються за мажоритарною системою, тобто самостійно, відтак і бюлетені будуть традиційними. І щоб проголосувати – достатньо буде поставити "галочку" чи "хрестик" за кандидата.

Кольорові бюлетені

Водночас розрізняти бюлетені допоможуть кольори – у ЦВК затвердили 6 різновидів. Забарвлення залежить від органу самоврядування, до якого відбуваються вибори.



У ЦВК затвердили 6 різновидів кольорів для бюлетенів / Скриншот з відео

Усі 6 форм бюлетенів заповнювати не доведеться, адже у різних населених пунктах виборці отримають лише відповідну кількість. Залежатиме це від того, кого обиратимуть на тій території.

Переважно – це 4 бюлетені, якими голосуватимуть за:

міського голову,

депутатів міської, районної та обласної рад.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу