Во втором туре за пост мэра Луцка с молодым кандидатом Игорем Полищуком будет соревноваться бывалый политик Богдан Шиба, который презентует себя как чрезвычайно честный и подчеркнуто не олигархический кандидат.

24 канал исследовал информацию о Богдане Шибе, который уже руководил Луцком с 2006 по 2010 год, и рассказывает самое интересное. В Луцке второй тур выборов мэра состоится 15 ноября.

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Биография Богдана Шибы

Богдан Шиба родом из Львовской области, он родился 8 января 1962 года в тамошнем селе Ястребичи. По специальности архитектор, Шиба имеет диплом Львовского сельскохозяйственного института (ныне – Львовский национальный аграрный университет), параллельно начал трудовую карьеру – первым местом работы был сельский совхоз, где Богдан Шиба работал слесарем. После окончания вуза Шибу по распределению отправляют на Волынь, где он работает архитектором.

Политическая карьера

После развала СССР специалист решает сменить профессию и пойти во власть – начинает работать в Турийской районной государственной администрации и становится главой местной ячейки мощной тогда Демократической партии Украины. Еще в 1990 году Шиба был избран в Волынский облсовет. В 1994 году Шиба побеждает на выборах председателя Турийской райсовета, с 1995 по 2002 годы был председателем Турийской районной государственной администрации.

Работа с электоратом / Фото с официальной страницы Богдана Шибы в фейсбуке

В начале нового тысячелетия Богдан Шиба становится активистом политсилы Виктора Ющенко, в 2003 году стал заместителем областного штаба партии "Наша Украина" на Волыни. После победы Оранжевой революции Шиба переходит из политсилы Ющенко в партию его соратницы и конкурентки – Юлии Тимошенко. Когда та становится премьером – получил высокую должность и Шиба. В феврале 2005 его назначают первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.

Когда Шиба был мэром

В этой ипостаси Богдан Шиба участвует в выборах мэра Луцка в 2006 году, где побеждает с минимальной разницей действующего непопулярного мэра Антона Кривицкого. В итоге победителя определила разница в 750 голосов. За Богдана Шибу проголосовали 28,5% избирателей (около 31 тысячи человек), а за Антона Кривицкого – 27,8% (около 30,5 тысячи избирателей).

Спокойным и успешным мэрство Богдана Шибы не назвать – при его каденции город оказался в больших долгах, ключевые проблемы Луцка решены не были. Он брался за много проектов, но фактически ни один из них не был доведен до ума. Впрочем, были и успехи – в частности, отремонтированы основные дороги и заново сделаны из металлочерепицы крыши на многих домах в центре города.

Богдан Шиба направляется по дороге, которую построили при его каденции / Фото volyn.com.ua

Также удар по позициям мэра нанесла собственная партия – в мае 2008 года его со скандалом исключили из "Батькивщины".

Позже Богдан Шиба скажет, что ему мешали олигархи (то есть Коломойский и палица). Себя Шиба подчеркнуто называет неолигархическим кандидатом и главной своей добродетелью сейчас считает то, что ничего не крал из городского бюджета.

Это действительно похоже на правду, однако для того, чтобы быть успешным мэром, этого явно мало.

В 2010 году Шиба с треском проиграл выборы – занял лишь третье место с результатом 10,2% голосов (за него проголосовали лишь 8 тысяч лучан).

После провала на выборах-2010 Шиба из политики не ушел, а избрался депутатом горсовета от партии Вячеслава Кириленко "За Украину", потом перешел в новый проект Арсения Яценюка – "Фронт перемен". Партия Яценюка впоследствии объединилась с Юлией Тимошенко и Шиба снова стал членом "Батькивщины" в 2013 году.

В 2015 году Богдан Шиба сложил депутатские полномочия и ушел работать руководителем местного ГП "Волыньстандартметрология", однако в 2020 году снова попытался побороться за кресло мэра. Сначала Шиба вел переговоры с "Голосом", но впоследствии решил идти как самовыдвиженец.

Избирательную кампанию кандидат Шиба построил на антитезе / Фото с официальной страницы Богдана Шибы в фейсбуке

Выборы-2020

25 октября 2020 года за Шибу проголосовали 13,14% избирателей (7 662 голосов). Это немного меньше, чем 10 лет назад, но достаточно для билета во второй тур. Там соперником Богдана Шибы будет эмиссар местного олигарха Игоря Палицы – его тезка Полищук. Игорь Полищук в первом туре набрал 32,47% избирателей (18 934 голосов).

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Обращение Богдана Шибы к избирателям между двумя турами выборов-2020:

Господин Шиба уже заявил о давлении со стороны оппонентов, опроверг слухи о том, что ему якобы предлагали взятку за устранение от борьбы, а также заявил о поддержке других участников мэрской кампании-2020, в первую очередь – бронзового призера Юрия Моклицю с "ЕС", которого опередил всего на 200 голосов. Также Шиба активно работает с электоратом и готовится дать бой во втором туре.